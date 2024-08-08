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Haberler Galeri Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!
Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:04

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

Galatasaray Hatayspor maçı ile Trendyol Süper Lig'in açılış maçı gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig yeni sezon başlıyor. Son iki sezonun şampiyonu olan Glatasaray sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Her iki takım da maç için hazırlıklarını tamamlamışken, futbolseverler maçın zamanı ve saatini araştırıyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın kanalı!

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

Galatasaray Hatayspor mücadelesi için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı takım, Hatayspor'u evinde ağırlayacak. İki takımın da hazırlıklarını sürdürdüğü maç için taraftarlar heyecanla maç saatine odaklandı. Sezona iddialı başlamak isteyen sarı kırmızlı ekip Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig yeni sezon başlangıcına sahne olan Galatasaray- Hatayspor maçı 9 Ağustos Cuma saat 21.00'de oynanacak.

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Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NEREDE VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Hatayspor maçı RAMS Park'ta oynanacak.

Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE!

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı.
Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!
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