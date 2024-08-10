Galatasaray Hatayspor maçı sonrası Okan Buruk'a sert eleştiri! "Ziyech ve Icardi her zamanki gibi..."

Örneğin; Kerem Demirbay ilk yarı bitmeden oyundan çıkmalıydı. Batshuayi, Kerem ve hamleler doğru zamanda yapıldı. Batshuayi'nin bu sezon ekstra bir golcü olacağını gördük. Bu arada Galatasaray yönetimi, oyuncuları ve teknik heyeti dışarıdan gelen yıpratmalara karşı korumalı, dik durmalı, hatta gereken cevabı da vermelidir. Sessiz kaldıkça bu algılar daha güçlenir ve G.Saray'a zarar verir.