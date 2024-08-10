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Haberler Galeri Galatasaray Hatayspor maçı sonrası Okan Buruk'a sert eleştiri! "Ziyech ve Icardi her zamanki gibi..."
Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:47

Galatasaray Hatayspor maçı sonrası Okan Buruk'a sert eleştiri! "Ziyech ve Icardi her zamanki gibi..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, evinde Hatayspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Icardi'nin penaltısı ve yeni transferi Batshuayi'nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, galibiyete rağmen Galatasaray'ın kötü oyununu eleştirdi. Usta isimlerden Timurlenk; Sarı-Kırmızılı yönetimle ilgili sert ifadeler kullanırken, Üründül ise teknik direktör Okan Buruk ve takımın yıldızları Ziyech ile Icardi için çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte Galatasaray Hatayspor maçı yazar yorumları...

Galatasaray Hatayspor maçı sonrası Okan Buruk’a sert eleştiri! Ziyech ve Icardi her zamanki gibi...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, evinde Hatayspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Icardi'nin penaltısı ve yeni transferi Batshuayi'nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, galibiyete rağmen Galatasaray'ın kötü oyununu eleştirdi. Usta isimlerden Timurlenk; Sarı-Kırmızılı yönetimle ilgili sert ifadeler kullanırken, Üründül ise teknik direktör Okan Buruk ve takımın yıldızları Ziyech ile Icardi için çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte Galatasaray Hatayspor maçı yazar yorumları...

Galatasaray Hatayspor maçı sonrası Okan Buruk’a sert eleştiri! Ziyech ve Icardi her zamanki gibi...

LEVENT TÜZEMEN - ASLAN'IN EKSTRA GOLCÜSÜ BATSHUAYI

Galatasaray'ın dün geceki geri dönüşü, taraftarlara, camiaya, Okan hocaya ciddi moral olacaktır. Çünkü Süper Kupa'da yaşanan hezimetin oyuncular üzerindeki olumsuzluklarını uzun süre gözlemledik. Maça konsantre olamadıkları gibi takım oyunundan uzaklaşıp bireysel becerileriyle ön plana çıkmaya çalıştılar.

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Galatasaray Hatayspor maçı sonrası Okan Buruk’a sert eleştiri! Ziyech ve Icardi her zamanki gibi...

Sahada zihinsel motivasyon olarak üst düzeydeki tek isim Torreira'ydı. Rakipten top çaldı rakibin atağını engelledi, kilit pas attı yeri geldi gol aradı, kanatlara inip orta yaptı. Ayrıca galibiyet golünün de asistini yaptı. Sezona galibiyetle başlamak moral açısından çok değerlidir.

Galatasaray Hatayspor maçı sonrası Okan Buruk’a sert eleştiri! Ziyech ve Icardi her zamanki gibi...

Okan hoca da kendini toparlamalı. Oyuncu seçimlerinde 'O alınmasın, bu darılmasın' zihniyetinden kurtulmadılar. Kadroyu oluştururken geçmiş yıllardaki gibi adalet duygusundan uzaklaşmamalıdır. Oyuncu değişikliklerinde geç kalmamalı, kötü oynayan oyuncularda ısrar etmemeli ve tavizden uzaklaşmalıdır.

Galatasaray Hatayspor maçı sonrası Okan Buruk’a sert eleştiri! Ziyech ve Icardi her zamanki gibi...

Örneğin; Kerem Demirbay ilk yarı bitmeden oyundan çıkmalıydı. Batshuayi, Kerem ve hamleler doğru zamanda yapıldı. Batshuayi'nin bu sezon ekstra bir golcü olacağını gördük. Bu arada Galatasaray yönetimi, oyuncuları ve teknik heyeti dışarıdan gelen yıpratmalara karşı korumalı, dik durmalı, hatta gereken cevabı da vermelidir. Sessiz kaldıkça bu algılar daha güçlenir ve G.Saray'a zarar verir.

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