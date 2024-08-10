Galatasaray Hatayspor maçı sonrası Okan Buruk'a sert eleştiri! "Ziyech ve Icardi her zamanki gibi..."

Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
09:47
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, evinde Hatayspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Icardi'nin penaltısı ve yeni transferi Batshuayi'nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, galibiyete rağmen Galatasaray'ın kötü oyununu eleştirdi. Usta isimlerden Timurlenk; Sarı-Kırmızılı yönetimle ilgili sert ifadeler kullanırken, Üründül ise teknik direktör Okan Buruk ve takımın yıldızları Ziyech ile Icardi için çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte Galatasaray Hatayspor maçı yazar yorumları...