Giriş Tarihi: 22.04.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
18:01
Galatasaray için Granit Xhaka açıklaması! Leverkusen’den ayrılacak mı?
Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Aslan, kupada da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Sezonu iki kupa ile kapatmak isteyen Cimbom, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başlamıştı. Sarı-kırmızılı takım için Granit Xhaka açıklaması geldi. İşte detaylar…