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Haberler Galeri Galatasaray için Granit Xhaka açıklaması! Leverkusen’den ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 18:01 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 18:01

Galatasaray için Granit Xhaka açıklaması! Leverkusen’den ayrılacak mı?

Son dakika haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Aslan, kupada da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Sezonu iki kupa ile kapatmak isteyen Cimbom, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başlamıştı. Sarı-kırmızılı takım için Granit Xhaka açıklaması geldi. İşte detaylar…

Galatasaray için Granit Xhaka açıklaması! Leverkusen’den ayrılacak mı?

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar…

Galatasaray için Granit Xhaka açıklaması! Leverkusen’den ayrılacak mı?

KUPADA RAKİP KONYASPOR

Ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray için Granit Xhaka açıklaması! Leverkusen’den ayrılacak mı?

Sarı-kırmızılı takım, zorlu maçtan galip gelerek adını finale yazdırmak istiyor.

Galatasaray için Granit Xhaka açıklaması! Leverkusen’den ayrılacak mı?

LİGDE FARK 5 PUAN

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alıyor. İki kulvarda da kupayı hedefleyen Aslan, çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

Galatasaray için Granit Xhaka açıklaması! Leverkusen’den ayrılacak mı?

Bu sezon kupa ve ligde yoluna devam eden Cimbom, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.