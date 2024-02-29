Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Galatasaray - Karagümrük maçı detayları

Galatasary ve Karagümrük karşılaşmasının detayları belli odu. Galatasaray beşinci turda Ümraniyespor, son 16 turunda Bandırmaspor'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İstanbul ekibi Karagümrük, Derincespor, Kırklarelispor, Samsunspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki takımda kazanıp kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu maçın galibi Trbzonspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman? İşte maça dair detaylar