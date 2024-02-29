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Haberler Galeri Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Galatasaray - Karagümrük maçı detayları
Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 07:57

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Galatasaray - Karagümrük maçı detayları

ZTK çeyrek final mücadeleleri tüm hızı ve heyecanıyla devam ederken bu akşam Galatasaray ve Karagümrük karşı karşıya gelecek. ZTK maçlarını takip eden futbol severler "Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta" sorgulamasına başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda kazanan takım adını direkt yarı finale yazdırırken kaybeden takım ise kupa hayaline veda edecek. Kazanan 4 takım yarım final oynayacak. Sarı kırmızılıların RAMS Park'ta ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Peki, Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray - Karagümrük maçı canlı yayın kanalı ve saati

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Galatasaray - Karagümrük maçı detayları

Galatasary ve Karagümrük karşılaşmasının detayları belli odu. Galatasaray beşinci turda Ümraniyespor, son 16 turunda Bandırmaspor'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İstanbul ekibi Karagümrük, Derincespor, Kırklarelispor, Samsunspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki takımda kazanıp kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu maçın galibi Trbzonspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman? İşte maça dair detaylar

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Galatasaray - Karagümrük maçı detayları

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Rams Park'ta Karagümrük'ü ağırlıyor.

Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final mücadeleleri ise iki maç şeklinde oynanacak.

Galatasaray - Karagümrük maçı bugün saat 20:45'te başlayacak.

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Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Galatasaray - Karagümrük maçı detayları

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Galatasaray - Karagümrük maçı detayları

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Günay, Kaan - Sanchez - Nelsson - Berkan, Oliveira - Eyüp, Tete - Kerem Aktürkoğlu - Zaha, Vinicius

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Galatasaray - Karagümrük maçı detayları

GALATASARAY SON DURUM

Avrupa'ya Sparta Prag mağlubiyetinin ardından veda eden sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yle şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Galatasaray, kupaya beşinci turdan başlarken Ümraniyespor'u 4-1 ve son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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