Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
07:57
Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Galatasaray - Karagümrük maçı detayları
ZTK çeyrek final mücadeleleri tüm hızı ve heyecanıyla devam ederken bu akşam Galatasaray ve Karagümrük karşı karşıya gelecek. ZTK maçlarını takip eden futbol severler "Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta" sorgulamasına başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda kazanan takım adını direkt yarı finale yazdırırken kaybeden takım ise kupa hayaline veda edecek. Kazanan 4 takım yarım final oynayacak. Sarı kırmızılıların RAMS Park'ta ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Peki, Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray - Karagümrük maçı canlı yayın kanalı ve saati