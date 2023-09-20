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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nefes kesen maçta Aslan pes etmedi! Galatasaray, son dakikalarda Kopenhag’dan puanı aldı…
Giriş Tarihi: 20.09.2023 19:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 10:51

Son dakika haberleri: Nefes kesen maçta Aslan pes etmedi! Galatasaray, son dakikalarda Kopenhag’dan puanı aldı…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mesaisine başlayan Galatasaray, A Grubu ilk maçında Kopenhag ile karşılaştı. Rams Park'ta oynanan zorlu mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılılar, üst üste gol pozisyonlarına girse de golle sonuçlandıramadı. Kopenhag, 35 ve 58'inci dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 86. dakikasında Sacha Boey, takımını umutlandıran golü attı. 88. dakikada Zaha'nın ortasında Tete, müthiş bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Nefes kesen maçta Aslan pes etmedi! Galatasaray, son dakikalarda Kopenhag’dan puanı aldı…

Son dakika haberleri… Devler Ligi'nde ilk maçına çıkan Galatasaray, Kopenhag ile sahasında karşılaştı. 19.45'te başlayan zorlu mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Son dakika haberleri: Nefes kesen maçta Aslan pes etmedi! Galatasaray, son dakikalarda Kopenhag’dan puanı aldı…

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor'u 4-2 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Mateus Tete'yi yedeğe çekerken, Kopenhag karşısında bu futbolcunun yerine Hakim Ziyech'i ilk 11'de sahaya sürdü.

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Son dakika haberleri: Nefes kesen maçta Aslan pes etmedi! Galatasaray, son dakikalarda Kopenhag’dan puanı aldı…

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11 ile başladı.

Son dakika haberleri: Nefes kesen maçta Aslan pes etmedi! Galatasaray, son dakikalarda Kopenhag’dan puanı aldı…

Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile oldukça etkili pozisyonlara giren Galatasaray, direkleri ve kaleci Grabara'yı geçemedi.

Son dakika haberleri: Nefes kesen maçta Aslan pes etmedi! Galatasaray, son dakikalarda Kopenhag’dan puanı aldı…

35. dakikada Fernando Muslera'nın kritik hatasını affetmeyen Kopenhag, maçta 1-0 öne geçmeyi başardı. İkinci yarıya 1-0 geride giren Galatasaray, 58'de Diogo Gonçalves'in golüyle 2-0 geriye düştü.

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