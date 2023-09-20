Giriş Tarihi: 20.09.2023 19:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 10:51

Son dakika haberleri: Nefes kesen maçta Aslan pes etmedi! Galatasaray, son dakikalarda Kopenhag’dan puanı aldı…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mesaisine başlayan Galatasaray, A Grubu ilk maçında Kopenhag ile karşılaştı. Rams Park'ta oynanan zorlu mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılılar, üst üste gol pozisyonlarına girse de golle sonuçlandıramadı. Kopenhag, 35 ve 58'inci dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 86. dakikasında Sacha Boey, takımını umutlandıran golü attı. 88. dakikada Zaha'nın ortasında Tete, müthiş bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte son dakika haberinin detayları…