Galatasaray maçları Erik Ten Hag’ın sonu oldu! Manchester United’ın yeni hocasını duyurdular: Efsane geri dönüyor…

Giriş Tarihi: 15.12.2023 20:36 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 20:36

Son dakika haberleri… İngiltere Premier Lig'de mücadele eden dünyanın en büyük takımları arasında yer alan Manchester United, son yıllarda büyük bir düşüş içerisinde. Sir Alex Ferguson'un emekli olmasının ardından bir türlü ritim tutturamayan İngiliz devi, son olarak geçtiğimiz yaz takımın başına Erik Ten Hag'ı getirdi. Ancak Hollandalı teknik adamla da istediği sonuçları almaktan bir hayli uzak olan Manchester United, yeni teknik direktör adaylarını belirledi. İngiliz basınında yer alan habere göre efsane isim yeniden dönebilir. İşte son dakika haberinin detayları…