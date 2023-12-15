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Haberler Galeri Galatasaray maçları Erik Ten Hag’ın sonu oldu! Manchester United’ın yeni hocasını duyurdular: Efsane geri dönüyor…
Giriş Tarihi: 15.12.2023 20:36 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 20:36

Galatasaray maçları Erik Ten Hag’ın sonu oldu! Manchester United’ın yeni hocasını duyurdular: Efsane geri dönüyor…

Son dakika haberleri… İngiltere Premier Lig'de mücadele eden dünyanın en büyük takımları arasında yer alan Manchester United, son yıllarda büyük bir düşüş içerisinde. Sir Alex Ferguson'un emekli olmasının ardından bir türlü ritim tutturamayan İngiliz devi, son olarak geçtiğimiz yaz takımın başına Erik Ten Hag'ı getirdi. Ancak Hollandalı teknik adamla da istediği sonuçları almaktan bir hayli uzak olan Manchester United, yeni teknik direktör adaylarını belirledi. İngiliz basınında yer alan habere göre efsane isim yeniden dönebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Galatasaray maçları Erik Ten Hag’ın sonu oldu! Manchester United’ın yeni hocasını duyurdular: Efsane geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Dünya futbol tarihinin en çok kupa kazanan takımları arasında yer alan Manchester United, son yıllarda eski günlerinden bir hayli uzak.

Galatasaray maçları Erik Ten Hag’ın sonu oldu! Manchester United’ın yeni hocasını duyurdular: Efsane geri dönüyor…

Tarihinde tam 20 Premier Lig şampiyonluğu bulunan İngiliz devi, son şampiyonluğunu 2012/13 senesinde yaşadı.

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Galatasaray maçları Erik Ten Hag’ın sonu oldu! Manchester United’ın yeni hocasını duyurdular: Efsane geri dönüyor…

Kulübün efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un bırakmasının ardından tepe taklak düşen Manu, birçok hocayı denedi ancak istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray maçları Erik Ten Hag’ın sonu oldu! Manchester United’ın yeni hocasını duyurdular: Efsane geri dönüyor…

Van Gaal, Jose Mourinho, Moyes, Solskjaer gibi isimlerle çalışan Kırmızı Şeytanlar, ne Avrupa'da ne de İngiltere'de yeniden yükselişe geçemedi.

Galatasaray maçları Erik Ten Hag’ın sonu oldu! Manchester United’ın yeni hocasını duyurdular: Efsane geri dönüyor…

Son olarak da geçtiğimiz sezonun başında Erik Ten Hag ile anlaşan dünya devi, bu sezon Premier Lig'de 16. maçlar sonunda 27 puanla 6. sırada yer alıyor.

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