Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi mücadeleleri Exxen ve Tv8,5 ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi grup mücadelelerinde 5'inci hafta maçları dün başladı. Galatasaray'da sakatlığı yüzünden Davinson Sanchez kadroda yer almayacakken; rakipte Mason Mount, Lisando Martinez, Christian Eriksen, Casemiro, Malacia ve Rashford maçta görev alamayacak. Peki, Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5'ta mı? Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, konu hakkında detaylar