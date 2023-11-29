Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5’ta mı? Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5'ta şifresiz mi yayımlanacak sorusu araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta mücadelesinde Galatasaray, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı evinde ağırlayacak. Maçı José María Sánchez Martínez yönetecek. Bu noktada maçı anlık takip etmek isteyenler, "Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.