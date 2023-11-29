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Haberler Galeri Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5’ta mı? Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 09:34

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5’ta mı? Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi mücadeleleri Exxen ve Tv8,5 ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi grup mücadelelerinde 5'inci hafta maçları dün başladı. Galatasaray'da sakatlığı yüzünden Davinson Sanchez kadroda yer almayacakken; rakipte Mason Mount, Lisando Martinez, Christian Eriksen, Casemiro, Malacia ve Rashford maçta görev alamayacak. Peki, Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5'ta mı? Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, konu hakkında detaylar

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5’ta mı? Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5'ta şifresiz mi yayımlanacak sorusu araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta mücadelesinde Galatasaray, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı evinde ağırlayacak. Maçı José María Sánchez Martínez yönetecek. Bu noktada maçı anlık takip etmek isteyenler, "Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5’ta mı? Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Galatasaray Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Rams Global Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Maçı José María Sánchez Martínez yönetecek.

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Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5’ta mı? Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5’ta mı? Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Ziyech, Icardi

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, Tv8,5’ta mı? Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Garnacho; Hojlund

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