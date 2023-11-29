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Haberler Galeri Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 06:42

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçları bu akşam başlıyor. Manchester United, Bayern Münih, Galatasaray ve Kopenhag'ın yer aldığı gruptan birinci çıkacak takım belli olurken, diğer üç takım son 16 için son bileti almak istiyor. Bu noktada, "Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu yanıt aramakta. Mücadelede Abdülkerim Bardakçı'nın oynaması beklenirken, Davinson Sanchez 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak. Peki, Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda? İşte, konu hakkında detaylar

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftada oynanacak Galatasaray Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak. Maçı José María Sánchez Martínez yönetecek.

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Ziyech, Icardi

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Garnacho; Hojlund

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI İZLE

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