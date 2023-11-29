Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçları bu akşam başlıyor. Manchester United, Bayern Münih, Galatasaray ve Kopenhag'ın yer aldığı gruptan birinci çıkacak takım belli olurken, diğer üç takım son 16 için son bileti almak istiyor. Bu noktada, "Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu yanıt aramakta. Mücadelede Abdülkerim Bardakçı'nın oynaması beklenirken, Davinson Sanchez 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak. Peki, Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda? İşte, konu hakkında detaylar