Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. Hafta karşılaşmasında İngiliz ekip Manchester United ile mücadele edecek. RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maç, 3-2 sarı kırmızılıların galibiyeti ile sonuçlanırken rövanşta Okan Buruk'un ilk 11'i merak ediliyor. Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak karşılaşmayı saniye saniye takip etmek isteyen taraftarların gündeminde olacak. Peki; Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar? İşte muhtemel 11'ler ve bilet satışı hakkında detaylar.