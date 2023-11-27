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Haberler Galeri Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 09:49

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. Hafta karşılaşmasında İngiliz ekip Manchester United ile mücadele edecek. RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maç, 3-2 sarı kırmızılıların galibiyeti ile sonuçlanırken rövanşta Okan Buruk'un ilk 11'i merak ediliyor. Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak karşılaşmayı saniye saniye takip etmek isteyen taraftarların gündeminde olacak. Peki; Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar? İşte muhtemel 11'ler ve bilet satışı hakkında detaylar.

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Galatasaray Manchester United maçı bilet fiyatları belli oldu ve satışa çıktı. Futbolseverler heyecanlı karşılaşma için yakın takibe başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 5 maçında galibiyet peşinde olan Aslan, rövanştan da iddialı çıkmayı hedefliyor. Galatasaray maçı hakemi, tarihi, saati ve tüm detaylar gündemde. İlk maçta gol kaydeden Icardi, Aktürkoğlu ve Zaha'nın Okan Buruk stratejisinde etkili isimler olması bekleniyor. Bu doğrultuda muhtemel 11'ler ortaya çıktı. Peki, Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftada oynanacak Galatasaray Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN TABLOSU

1- Bayern Münih: 12 Puan

2- FC Kopenhag: 4 Puan

3- Galatasaray: 4 Puan

4- Manchester United: 3 Puan

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Ziyech, Icardi

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED BİLET FİYATLARI

Heyecan dolu mücadelede biletler satışa çıktı:

Premium : ₺20.000,00
Delux : ₺17.500,00
Lux : ₺16.000,00
Classic : ₺15.000,00
1. Kategori : ₺10.000,00
2. Kategori : ₺8.000,00
3. Kategori : ₺6.000,00
4. Kategori : ₺5.000,00
5. Kategori : ₺4.000,00
6. Kategori : ₺3.000,00
7. Kategori : ₺2.500,00
8. Kategori : ₺950,00
9. Kategori : ₺900,00

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