Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Galatasaray Manchester United maçı bilet fiyatları belli oldu ve satışa çıktı. Futbolseverler heyecanlı karşılaşma için yakın takibe başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 5 maçında galibiyet peşinde olan Aslan, rövanştan da iddialı çıkmayı hedefliyor. Galatasaray maçı hakemi, tarihi, saati ve tüm detaylar gündemde. İlk maçta gol kaydeden Icardi, Aktürkoğlu ve Zaha'nın Okan Buruk stratejisinde etkili isimler olması bekleniyor. Bu doğrultuda muhtemel 11'ler ortaya çıktı. Peki, Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?