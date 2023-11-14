Giriş Tarihi: 14.11.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 21:48

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. Maçında İngiliz ekip Manchester United ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park Ali Sami Yen'de oynanacak mücadele için Okan Buruk'un ilk 11'i merak ediliyor. Karşılaştıkları ilk maçta 3-2 galibiyet elde eden sarı kırmızılılar oldukça iddialı. Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak trendlerde yerini aldı. Muhtemel 11'ler ve maçın bilet fiyatları gündemde. Peki; Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları.