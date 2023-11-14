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Haberler Galeri Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 14.11.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 21:48

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. Maçında İngiliz ekip Manchester United ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park Ali Sami Yen'de oynanacak mücadele için Okan Buruk'un ilk 11'i merak ediliyor. Karşılaştıkları ilk maçta 3-2 galibiyet elde eden sarı kırmızılılar oldukça iddialı. Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak trendlerde yerini aldı. Muhtemel 11'ler ve maçın bilet fiyatları gündemde. Peki; Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları.

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları

Galatasaray Manchester United maçı bilet fiyatları futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Aslan, rövanş mücadelesinde yeniden galibiyet peşinde. Okan Buruklu Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Geçtiğimiz maçta gollerin sahibi olan Icardi, Aktürkoğlu ve Zaha bu maçta da yıldızlar arasında gösteriliyor. Peki, Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler.

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftada oynanacak Galatasaray Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN TABLOSU

1- Bayern Münih: 12 Puan

2- FC Kopenhag: 4 Puan

3- Galatasaray: 4 Puan

4- Manchester United: 3 Puan

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED BİLET FİYATLARI

Heyecan dolu mücadelede henüz biletler satışa çıkmadı.

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