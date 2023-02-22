Galatasaray Pendikspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Pendikspor maçı canlı yayın var mı yok mu

Galatasaray Pendikspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta soruları sporseverler tarafından yanıt arıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yüzünden Süper Lig ertelenirken, takımlar hazırlık maçlarıyla kondisyonlarını diri tutmak istiyor. Peki, Galatasaray Pendikspor maçı canlı izle linki yayın kanalı var mı? Galatasaray Pendikspor maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar