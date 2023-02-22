Galatasaray Pendikspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Pendikspor maçı canlı yayın var mı yok mu

Süper Lig ara verilmesiyle birlikte Galatasaray hazırlık maçlarına başladı. Bugün 14.00'da başlayan Gençlerbirliği maçı sonrası bugün Antalya'da ikinci hazırlık maçına çıkacak. Bu noktada sporseverler "Galatasaray Pendikspor maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Transferleriyle ara transfer döneminde damgasını vuran sarı kırmızılı ekip, liderliğini devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray Pendikspor ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Pendikspor maçı canlı izle linki yayın kanalı var mı? İşte detaylar