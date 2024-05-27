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Haberler Galeri Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, saati: Galatasaray’ın kupa Töreni ne zaman ve nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 06:00

Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, saati: Galatasaray’ın kupa Töreni ne zaman ve nerede yapılacak?

Süper Lig 2023 2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu . Galatasaray'ın Konyaspor'u evinde 3-1 mağlup etmesinin ardından şampiyonluğu kesinleşmiş oldu. Trendyol Süper Lig'in son haftasında ligi şampiyon olarak en yüksek puanla kapatan sarı kırmızıların şampiyonluk kutlaması tarihleri araştırılmaya başladı. Peki Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, Galatasaray'ın kupa Töreni hangi tarihte ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar

Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, saati: Galatasaray’ın kupa Töreni ne zaman ve nerede yapılacak?

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından taraftarlar tarafından kupa Töreni araştırılmaya başladı. Peki Galatasaray'ın kupa Töreni ne zaman hangi tarihte gerçekleşecek? İşte Galatasaray şampiyonluk kutlaması hakkında detaylar

Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, saati: Galatasaray’ın kupa Töreni ne zaman ve nerede yapılacak?

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

2023 2024 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğun ardından şampiyonluk kutlaması programı belli oldu . İşte o program:

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Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, saati: Galatasaray’ın kupa Töreni ne zaman ve nerede yapılacak?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak! Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak. " ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, saati: Galatasaray’ın kupa Töreni ne zaman ve nerede yapılacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatlarını duyurdu;

"2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir. 2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir. Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore'lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir. 2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir."

Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, saati: Galatasaray’ın kupa Töreni ne zaman ve nerede yapılacak?

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Doğu Batı Vip Tribünler ₺1.000

Doğu -Batı Alt Tribün ₺500

Doğu -Batı Üst Tribün ₺250

Kuzey - Güney Kale Arkası ₺150

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