Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, saati: Galatasaray’ın kupa Töreni ne zaman ve nerede yapılacak?

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray 24. kez Süper Lig şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından taraftarlar tarafından kupa Töreni araştırılmaya başladı. Peki Galatasaray'ın kupa Töreni ne zaman hangi tarihte gerçekleşecek? İşte Galatasaray şampiyonluk kutlaması hakkında detaylar