Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
06:00
Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, saati: Galatasaray’ın kupa Töreni ne zaman ve nerede yapılacak?
Süper Lig 2023 2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu . Galatasaray'ın Konyaspor'u evinde 3-1 mağlup etmesinin ardından şampiyonluğu kesinleşmiş oldu. Trendyol Süper Lig'in son haftasında ligi şampiyon olarak en yüksek puanla kapatan sarı kırmızıların şampiyonluk kutlaması tarihleri araştırılmaya başladı. Peki Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, Galatasaray'ın kupa Töreni hangi tarihte ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar