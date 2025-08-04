Giriş Tarihi: 04.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025
16:51
Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı
Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yıldız futbolcusuna dikkat çeken bir teklif geldi. Takımdan ayrılmak adına baskı yapan Alvaro Morata'ya İtalya'dan teklif geldi. Bu rakamı yetersiz bulan Galatasaray yönetiminin istediği ücret belli oldu. İşte detaylar...