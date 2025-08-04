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Haberler Galeri Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 04.08.2025 16:51 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 16:51

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yıldız futbolcusuna dikkat çeken bir teklif geldi. Takımdan ayrılmak adına baskı yapan Alvaro Morata'ya İtalya'dan teklif geldi. Bu rakamı yetersiz bulan Galatasaray yönetiminin istediği ücret belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

SANE VE OSİMHEN TAMAM

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i 75 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattı.

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Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

Aslan, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi de bedelsiz olarak transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

SIRA KALECİ TRANSFERİNDE

Galatasaray bu iki transferin ardından önceliğini kaleye verdi. Birçok file bekçisi ile görüşen Cimbom, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

AYRILIKLAR YAŞANACAK

Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak isteyen Alvaro Morata için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan ile her konuda anlaşmaya varan Como, İspanyol oyuncu için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

Haberde İtalyan ekibinin sarı-kırmızılı takıma 3 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

Bu teklifi yetersiz bulan Aslan'ın 6 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu ve bu rakamın altına oyuncuyu satmayı düşünmedikleri belirtildi.

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

KAVUKÇU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

Kavukçu yaptığı açıklamada, "Alvaro Morata bizim oyuncumuz. Satın alma hakkı bizim. Mutlaka her oyuncunun rakamı vardır. O rakam bize verilirse tabii ki satarız. Karar verici mekanizma: Galatasaray." dedi.

Galatasaray teklifi komik buldu! Ayrılık için istenen rakam ortaya çıktı

Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında transfer olan 32 yaşındaki golcü, 7 kez ağları havalandırırken 3 de asist yaptı.