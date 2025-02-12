Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Galatasaray Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ LİSTESİNE EKLENEN İSİMLER

AZ Alkmaar ile oynanacak olan play-off maçı öncesinde Sarı Kırmızılı takımda üç isim kadroya eklendi. Bu isimler Alvaro Morata ve Carlos Cuesta oldu. Bunun yanı sıra yaz transfer döneminde kadroya eklenen ama UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Rolland Sallai'de kadroda kendisine yer buldu.