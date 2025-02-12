Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Galatasaray Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
15:12
Galatasaray, ara transfer döneminde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncuyu kadrosuna dahil etti. AZ Alkmaar ile oynanacak play-off karşılaşmaları öncesinde takıma üç yeni isim katıldı. Sarı-kırmızılılar, 2025 sezonu öncesinde Avrupa arenasında mücadele edecek oyuncu listesini duyurdu. Yapılan transferler arasında yer alan iki futbolcu kadroya dahil edilirken, bazı oyuncular ise listeye alınmadı. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi…