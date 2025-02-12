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Haberler Galeri Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Galatasaray Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:12

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Galatasaray Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

Galatasaray, ara transfer döneminde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncuyu kadrosuna dahil etti. AZ Alkmaar ile oynanacak play-off karşılaşmaları öncesinde takıma üç yeni isim katıldı. Sarı-kırmızılılar, 2025 sezonu öncesinde Avrupa arenasında mücadele edecek oyuncu listesini duyurdu. Yapılan transferler arasında yer alan iki futbolcu kadroya dahil edilirken, bazı oyuncular ise listeye alınmadı. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi…

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Galatasaray Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

Süper Lig'de liderliğini sürdüren sarı kırmızılı takım Avrupa'da da play off turuna çıkacak. AZ Alkmaar ile oynanacak maç öncesi yeni transferlerle Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi. Yerli ve yabancı transferler arasında hangi isimlerin kadroya eklendiği ive çıkartıldığı ise taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Galatasaray UEFA listesine hangi isimler eklendi?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Galatasaray Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ LİSTESİNE EKLENEN İSİMLER
AZ Alkmaar ile oynanacak olan play-off maçı öncesinde Sarı Kırmızılı takımda üç isim kadroya eklendi. Bu isimler Alvaro Morata ve Carlos Cuesta oldu. Bunun yanı sıra yaz transfer döneminde kadroya eklenen ama UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Rolland Sallai'de kadroda kendisine yer buldu.

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Galatasaray Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

GALATASARAY'DA KADROYA EKLENMEYEN İSİMLER!
Galatasaray'da ara transfer döneminde takıma katılan isimlerden Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Mario Lemina, Frankowski, Arda Ünyay is kadroya eklenmedi.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Galatasaray Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

UEFA AVRUPA LİGİ LİSTESİ 2024-2025 GÜNCEL
Fernando Muslera

İsmail Jakobs

Davinson Sanchez

Rolland Sallai

Kerem Demirbay

Mauro Icardi

Driens Mertens

Yunus Akgün

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Gabriel Sara

Kaan Ayhan

Elias Jelert

Carlos Cuesta

Yusuf Demir

Lucas Torreira

Abdülkerim Bardakçı

Victor Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Alvaro Morata

Metehan Baltacı

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Galatasaray Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

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