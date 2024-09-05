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Haberler Galeri Galatasaray ve Fenerbahçe çok istemişti! Yeni adresi herkesi şaşırttı | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:45

Galatasaray ve Fenerbahçe çok istemişti! Yeni adresi herkesi şaşırttı | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Transfer döneminde dünya devleri yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız oyuncu İspanya'dan ayrılıp sürpriz bir takıma imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Galatasaray ve Fenerbahçe çok istemişti! Yeni adresi herkesi şaşırttı | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Son dakika haberleri... Transfer döneminde Real Madrid, Barcelona, Manchester United dünya devleri yıldız isimleri birer birer kadrosuna kattı. Son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız oyuncu sürpriz bir takıma gitti. İşte şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Galatasaray ve Fenerbahçe çok istemişti! Yeni adresi herkesi şaşırttı | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Joane Gadou - PSG > Salzburg
BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

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Galatasaray ve Fenerbahçe çok istemişti! Yeni adresi herkesi şaşırttı | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray > Benfica
BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro

Galatasaray ve Fenerbahçe çok istemişti! Yeni adresi herkesi şaşırttı | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Daniel Podence - Wolverhampton > Al-Shabab
BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro

Galatasaray ve Fenerbahçe çok istemişti! Yeni adresi herkesi şaşırttı | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Steven Bergwijn - Ajax > Al-Ittihad
BONSERVİS BEDELİ: 21 milyon Euro

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