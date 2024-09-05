Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:45
Galatasaray ve Fenerbahçe çok istemişti! Yeni adresi herkesi şaşırttı | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Transfer döneminde dünya devleri yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız oyuncu İspanya'dan ayrılıp sürpriz bir takıma imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...