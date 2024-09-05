Galatasaray ve Fenerbahçe çok istemişti! Yeni adresi herkesi şaşırttı | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Son dakika haberleri... Transfer döneminde Real Madrid, Barcelona, Manchester United dünya devleri yıldız isimleri birer birer kadrosuna kattı. Son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız oyuncu sürpriz bir takıma gitti. İşte şu ana kadar yapılan önemli transferler...