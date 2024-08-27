Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
11:36
GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Young Boys maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı
Galatasaray Young Boys maçı canlı izle ekranı için araştırmalar başladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Norveç Espen Eskas'ın yöneteceği heyecan dolu karşılaşma naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler "Galatasaray Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları için araştırmalarını hızlandırdı. İki takım da saatler 22.00'ı gösterdiğinde sahada yerini alacak. İşte Galatasaray Young Boys maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar…