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Haberler Galeri GALATASARAY YOUNG BOYS YAZAR YORUMLARI: Okan Buruk'u yerden yere vurdular! "Akıl vermek yerine..."
Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:00

GALATASARAY YOUNG BOYS YAZAR YORUMLARI: Okan Buruk'u yerden yere vurdular! "Akıl vermek yerine..."

Son dakika haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği Young Boys'a İstanbul'da da 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u sert şekilde eleştirdi. Usta isimler Sarı-Kırmızılılar'ın ortaya koyduğu etkisiz futbolla ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY YOUNG BOYS YAZAR YORUMLARI: Okan Buruk’u yerden yere vurdular! Akıl vermek yerine...

Son dakika haberleri... SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği Young Boys maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk'u adeta yerden yere vurdu. İşte usta isimlerin yorumları ve son dakika haberinin detayları...

GALATASARAY YOUNG BOYS YAZAR YORUMLARI: Okan Buruk’u yerden yere vurdular! Akıl vermek yerine...

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Perşembenin gelişi zaten çarşambadan belliydi… Takım motive olamamış, problemli… Üstelik Okan Buruk dün gece hem intihar etti hem de Galatasaray'daki kariyerini üzülerek söylüyorum ama bitirdi… Bu takım böylesine önemli maçlarda kaç kere çift santrfor başlamış? Son 15 dakika dışında Galatasaray oyunda yok. Oyunun yönünü değiştiremiyor, maça tempo veremiyor.

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GALATASARAY YOUNG BOYS YAZAR YORUMLARI: Okan Buruk’u yerden yere vurdular! Akıl vermek yerine...

Bunları kim yapıyordu? Bunların başrol oyuncusu Mertens'ti. 75 dakika Mertens'i oyuna almamak için direndi. Galatasaray üretmedi. Oysa Young Boys aldığı her topla elini kolunu sallaya sallaya Galatasaray kalesine geldi, beceri eksikliği yüzünden ilk yarıda golü bulamadılar. Böylesine bir maçta Okan Buruk sahada olmalıydı; yok...

GALATASARAY YOUNG BOYS YAZAR YORUMLARI: Okan Buruk’u yerden yere vurdular! Akıl vermek yerine...

Böylesine bir maçta çift santrfor kumarı oynanmamalıydı; fakat bunu da yaptı. Son 15 dakika Galatasaray, pozisyon üretmese de baskıyı kurdu. Ama bitime çok az dakika kala Young Boys maç boyunca atamadığı golü buldu ve turu geçti.

GALATASARAY YOUNG BOYS YAZAR YORUMLARI: Okan Buruk’u yerden yere vurdular! Akıl vermek yerine...

Bir parantez de Muslera'ya… İlk maçta çok düşündürücü goller yedi. Dün gece de baskının arttığı dakikalarda manasız şekilde ortamı gerdi, oyundan çıkan Young Boys'lu oyunculara müdahale etti, takımın ritmi bozuldu, son dakikada da golden sonra hakeme kendini attırdı. Çok düşündürücü, çok rahatsız edici bir durum.

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