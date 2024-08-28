Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
07:00
GALATASARAY YOUNG BOYS YAZAR YORUMLARI: Okan Buruk'u yerden yere vurdular! "Akıl vermek yerine..."
Son dakika haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği Young Boys'a İstanbul'da da 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u sert şekilde eleştirdi. Usta isimler Sarı-Kırmızılılar'ın ortaya koyduğu etkisiz futbolla ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.