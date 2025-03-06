Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
11:00
Galatasaray'da ZTK çeyrek final heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray'ın rakibi kim olacak?
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile eşleşmelere odaklandı. C grubunda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması ardından tura 2. sıradan katılan sarı kırmızılılar seri başı takımlardan biriyle eşleşecek. 8 takımın yer alacağı kuranın ardından tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların fikstürü ortaya çıkacak. Peki; Galatasaray'ın rakibi kim, belli oldu mu?