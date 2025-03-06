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Haberler Galeri Galatasaray'da ZTK çeyrek final heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray'ın rakibi kim olacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 11:00

Galatasaray'da ZTK çeyrek final heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray'ın rakibi kim olacak?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile eşleşmelere odaklandı. C grubunda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması ardından tura 2. sıradan katılan sarı kırmızılılar seri başı takımlardan biriyle eşleşecek. 8 takımın yer alacağı kuranın ardından tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların fikstürü ortaya çıkacak. Peki; Galatasaray'ın rakibi kim, belli oldu mu?

Galatasaray’da ZTK çeyrek final heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim olacak?

Galatasaray çeyrek final maçını deplasmanda oynayacak. Grup liderlerinin evinde oynanacak karşılaşmalarda eşleşmeler bugün belli oluyor. Seri sonu olması nedeniyle sarı kırmızılı ekibin rakibi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olabilir. Peki; Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi bekleniyor!

Galatasaray’da ZTK çeyrek final heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim olacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

TFF tarafından Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleşecek.

Kura A Spor ekranlarından canlı izlenecek.

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Galatasaray’da ZTK çeyrek final heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim olacak?

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Galatasaray’da ZTK çeyrek final heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim olacak?

Buna göre Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş bulunuyor.

Galatasaray’da ZTK çeyrek final heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim olacak?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final maçları, 1-3 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final tek maç usulüne göre gerçekleşecek. Tek karşılaşmayı kazanan takım yarı final biletini alacak.