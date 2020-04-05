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'a Lemina ve Seri'den müjde!

Galatasaray, Gabonlu yıldız Mario Lemina'yı aynı şartlarda 1 yıl daha kiralamak istedi, İngilizler olumlu yanıt verdi. 16 milyon euro'luk satın alma maddesinin de korunması kararı alındı.

Giriş Tarihi: 05.04.2020 01:48 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 02:05
Galatasaray'a Lemina ve Seri'den müjde!

'a müjdeli haber 'dan geldi. Bu sezon geride kalan maçlarda teknik direktör 'in en çok beğendiği ve güvendiği isimlerden birisi de Lemina'ydı.

Galatasaray'a Lemina ve Seri'den müjde!

Gabonlu futbolcu, karın ağrıları nedeniyle lige sorunlu bir başlangıç yapsa da idman ve maç eksiğini kapattıktan sonra takımda kendisini hissettirmeye başladı.

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Galatasaray'a Lemina ve Seri'den müjde!

Corona virüsü tehlikesi nedeniyle liglerin ara verildiği ortamda , Lemina için Southampton ile bir görüşme yapılmasını istedi. Bunun üzerine yönetim harekete geçti.

Galatasaray'a Lemina ve Seri'den müjde!

MAAŞI 2 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, orta sahada Michael Seri ile muhafız görevi gören ve hücuma da tam destek veren Lemina'yı aynı şartlarda bir yıl daha kiralamak istediklerini bildirdi.

Galatasaray'a Lemina ve Seri'den müjde!

26 yaşındaki oyuncunun kulübü Southampton'la yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Eğer imzalar atılırsa , Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray'a Lemina ve Seri'den müjde!

Oyuncu da yıllık 2 milyon euro almaya devam edecek. Ayrıca sezon sonundaki 16 milyon euro'luk kiralama bedeli de sözleşmede yazmaya devam edecek.

Galatasaray'a Lemina ve Seri'den müjde!

GALATASARAY ÜST SEVİYEDE

derbisi öncesi yaptığı açıklamada, yeni sözleşmeye sıcak baktığını ifade etmişti. Mario Lemina, " çok üst seviye bir takım. Burada olmaktan çok mutluyum. Sezon sonu gelecekle ilgili duruma bakacağız" açıklaması yapmıştı.

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