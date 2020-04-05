Galatasaray'a Lemina ve Seri'den müjde!

Galatasaray, Gabonlu yıldız Mario Lemina'yı aynı şartlarda 1 yıl daha kiralamak istedi, İngilizler olumlu yanıt verdi. 16 milyon euro'luk satın alma maddesinin de korunması kararı alındı. Galatasaray'a müjdeli haber Mario Lemina'dan geldi. Bu sezon geride kalan maçlarda teknik direktör Fatih Terim'in en çok beğendiği ve güvendiği isimlerden birisi de Lemina'ydı. Gabonlu futbolcu, karın ağrıları nedeniyle lige sorunlu bir başlangıç yapsa da idman ve maç eksiğini kapattıktan sonra takımda kendisini hissettirmeye başladı. Corona virüsü tehlikesi nedeniyle liglerin ara verildiği ortamda Fatih Terim, Lemina için Southampton ile bir görüşme yapılmasını istedi. Bunun üzerine yönetim harekete geçti. MAAŞI 2 MİLYON EURO 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Southampton'la yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Eğer imzalar atılırsa Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncu da yıllık 2 milyon euro almaya devam edecek. Ayrıca sezon sonundaki 16 milyon euro'luk kiralama bedeli de sözleşmede yazmaya devam edecek. GALATASARAY ÜST SEVİYEDE