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Haberler Galeri Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Okan Buruk'tan dev neşter
Giriş Tarihi: 04.10.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 16:58

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Okan Buruk'tan dev neşter

Son dakika Galatasaray haberi... UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında 2-0 öne geçtiği Rigas maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak gibi duruyor. Sarı-Kırmızılılar'da hedef tahtasına konan Okan Buruk, 6 yıldızın biletini kesti. Aslan'da söz konusu isimlerle ya devre arasında ya da sezon sonunda yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray’da 6 ismin bileti kesildi! Okan Buruk’tan dev neşter

Son dakika Galatasaray haberi... Son iki maçından da farklı öne geçmesine rağmen beraberlikle ayrılan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eleştirilen teknik direktör Okan Buruk, 6 yıldızın takımdan ayrılmasına karar verdi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray’da 6 ismin bileti kesildi! Okan Buruk’tan dev neşter

Süper Lig'de 6'da 6 ile başlayan Galatasaray'da son iki maçta işler tersine döndü...

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Galatasaray’da 6 ismin bileti kesildi! Okan Buruk’tan dev neşter

Aslan önce Süper Lig'de 3-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Galatasaray’da 6 ismin bileti kesildi! Okan Buruk’tan dev neşter

Sarı-Kırmızılılar dün de UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 öne geçtiği Rigas ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray’da 6 ismin bileti kesildi! Okan Buruk’tan dev neşter

OKAN BURUK ELEŞTİRİLİYOR

Kasımpaşa ve Rigas karşısında alınan beraberliklerin ardından teknik direktör Okan Buruk hedef tahtasına kondu.

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