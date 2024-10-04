Giriş Tarihi: 04.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
16:58
Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Okan Buruk'tan dev neşter
Son dakika Galatasaray haberi... UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında 2-0 öne geçtiği Rigas maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak gibi duruyor. Sarı-Kırmızılılar'da hedef tahtasına konan Okan Buruk, 6 yıldızın biletini kesti. Aslan'da söz konusu isimlerle ya devre arasında ya da sezon sonunda yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları...