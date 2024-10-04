Galatasaray’da 6 ismin bileti kesildi! Okan Buruk’tan dev neşter

Son dakika Galatasaray haberi... Son iki maçından da farklı öne geçmesine rağmen beraberlikle ayrılan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eleştirilen teknik direktör Okan Buruk, 6 yıldızın takımdan ayrılmasına karar verdi. İşte tüm detaylar...