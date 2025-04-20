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Haberler Galeri Galatasaray’da görülmemiş prim! 5. yıldız için kesenin ağzı açıldı…
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:40

Galatasaray’da görülmemiş prim! 5. yıldız için kesenin ağzı açıldı…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Etkili bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı takım, rakibini 2-0 mağlup ederek hedeflediği şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde olan Cimbom'da yönetim, şampiyonluk primini belirledi. Dursun Özbek ve kurmayları kesenin ağzını açtı. İşte detaylar…

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da görülmemiş prim! 5. yıldız için kesenin ağzı açıldı…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da görülmemiş prim! 5. yıldız için kesenin ağzı açıldı…

RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılı takım etkili bir oyunla 2-0 kazanmayı başardı.

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Galatasaray’da görülmemiş prim! 5. yıldız için kesenin ağzı açıldı…

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez ve Lucas Torreira kaydetti.

Galatasaray’da görülmemiş prim! 5. yıldız için kesenin ağzı açıldı…

ŞAMPİYONLUK HAMLESİ: EREN&LEMINA

Galatasaray, ara transferde kadrosuna kattığı iki isimden maksimum katkı alıyor: Eren Elmalı ve Mario Lemina. Sol bekteki sorunu kalıcı olarak çözen Eren, iyileşmesine rağmen Jakobs'a formayı bırakmadı.

Galatasaray’da görülmemiş prim! 5. yıldız için kesenin ağzı açıldı…

Milli sol bek, savunmada yanında oynayan Abdülkerim ile de müthiş uyum yakaladı ve Galatasaray'ın gol yeme sorunu çözüldü. Yorulan Mertens'ten vazgeçen Okan Buruk'un imdadına Lemina yetişti.