Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
09:40
Galatasaray’da görülmemiş prim! 5. yıldız için kesenin ağzı açıldı…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Etkili bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı takım, rakibini 2-0 mağlup ederek hedeflediği şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde olan Cimbom'da yönetim, şampiyonluk primini belirledi. Dursun Özbek ve kurmayları kesenin ağzını açtı. İşte detaylar…