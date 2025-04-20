Galatasaray’da görülmemiş prim! 5. yıldız için kesenin ağzı açıldı…

ŞAMPİYONLUK HAMLESİ: EREN&LEMINA

Galatasaray, ara transferde kadrosuna kattığı iki isimden maksimum katkı alıyor: Eren Elmalı ve Mario Lemina. Sol bekteki sorunu kalıcı olarak çözen Eren, iyileşmesine rağmen Jakobs'a formayı bırakmadı.