Galatasaray'da hazırlık maçlarının yıldızı...

Galatasaray hazırlık maçlarında 6'da 3 yaptı. Bu maçlarda en dikkat çekici performansı ise sürpriz bir isim sergiledi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 6 hazırlık maçında 3 galibiyet elde ederken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 9 gol atarken, 8 kez de kalesini gole kapatamadı. Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da İstanbul'da başlayan Galatasaray, daha sonra yurt dışı kampı için 7 Temmuz'da İsviçre'ye gitti. Burada Zürih ve Montrö şehirlerinde kamp yapan sarı-kırmızılılar, 21 Temmuz'da tekrar İstanbul'a döndü. Aslan, son olarak ise Tunus ile Yunanistan'da hazırlık maçları yaptı ve yeni sezon hazırlıklar maçlarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa karşılaşmasının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. 3 GALİBİYET, 3 MAĞLUBİYET Galatasaray, bu hazırlık döneminde 6 hazırlık karşılaşmasına çıktı.