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'da hazırlık maçlarının yıldızı...

hazırlık maçlarında 6'da 3 yaptı. Bu maçlarda en dikkat çekici performansı ise sürpriz bir isim sergiledi.

Giriş Tarihi: 01.08.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 11:39
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'da hazırlık maçlarının yıldızı...
Galatasaray'da hazırlık maçlarının yıldızı...

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 6 hazırlık maçında 3 galibiyet elde ederken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu.

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'da hazırlık maçlarının yıldızı...
Galatasaray'da hazırlık maçlarının yıldızı...

Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 9 gol atarken, 8 kez de kalesini gole kapatamadı.

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'da hazırlık maçlarının yıldızı...
Galatasaray'da hazırlık maçlarının yıldızı...

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da İstanbul'da başlayan , daha sonra yurt dışı kampı için 7 Temmuz'da İsviçre'ye gitti.

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'da hazırlık maçlarının yıldızı...
Galatasaray'da hazırlık maçlarının yıldızı...

Burada Zürih ve Montrö şehirlerinde kamp yapan sarı-kırmızılılar, 21 Temmuz'da tekrar İstanbul'a döndü.

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'da hazırlık maçlarının yıldızı...
Galatasaray'da hazırlık maçlarının yıldızı...

Aslan, son olarak ise Tunus ile Yunanistan'da hazırlık maçları yaptı ve yeni sezon hazırlıklar maçlarını tamamladı.

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'da hazırlık maçlarının yıldızı...
Galatasaray'da hazırlık maçlarının yıldızı...

Sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa karşılaşmasının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

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'da hazırlık maçlarının yıldızı...
Galatasaray'da hazırlık maçlarının yıldızı...

3 GALİBİYET, 3 MAĞLUBİYET

, bu hazırlık döneminde 6 hazırlık karşılaşmasına çıktı.

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