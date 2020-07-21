Galatasaray'da Muslera yerine 2 aday!

Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında bacağı kırılan Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera, gelecek sezonun ilk yarısını da kapatmıştı. Hal böyle olunca kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılarda, iki isim gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 21.07.2020
14:48
Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
14:48
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Ligin son haftasına girilirken, ilk 33 hafta itibarıyla aldığı mağlubiyetlerle zirvenin 14 puan gerisinde bulunan
Galatasaray'da moraller hayli bozuk.
Son hafta alınan
Göztepe galibiyeti öncesi 8 hafta boyunca 3 puan alamayan Galatasaray'da kötü gidişatın en önemli nedenlerinden biri de başarılı kaleci Fernando Muslera'nın 27. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak uzun süre takımdan ayrı kalması olarak gösteriliyor.
Yaşanan bu sakatlık sonrası çıktığı 6 mücadelede yalnızca 5 puan alabilen
Galatasaray, bu süreçte kalesinde tam 13 gol gördü.
Bu sezonki başarısızlığın sebeplerini gözden geçiren ve bunun gelecek sezona kılavuz olmasını düşünen
Galatasaray, kalede yaşadığı sıkıntıyı transferle kapamanın hesaplarını yapıyor.
Muslera'nın sakatlanarak takımdan ayrılması sonrasında kaleye geçen Okan Kocuk, bu şansını gerektiği gibi değerlendiremezken, sarı-kırmızılılarda yine ikinci kaleci olarak kalmaya devam edecek.
Okan'ın bu performansıyla gelecek sezona başlamak bir risk olarak kabul ediliyor.
Teknik Direktör
Fatih Terim, Muslera'nın sakatlığından sonra kaleye geçen ve 6 maçta 13 golü kalesinde gören Okan'ın bu tablosunu hiç beğenmedi.