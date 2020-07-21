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'da Muslera yerine 2 aday!

Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında bacağı kırılan Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera, gelecek sezonun ilk yarısını da kapatmıştı. Hal böyle olunca kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılarda, iki isim gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 14:48
Galatasaray'da Muslera yerine 2 aday!

Ligin son haftasına girilirken, ilk 33 hafta itibarıyla aldığı mağlubiyetlerle zirvenin 14 puan gerisinde bulunan 'da moraller hayli bozuk.

Galatasaray'da Muslera yerine 2 aday!

Son hafta alınan galibiyeti öncesi 8 hafta boyunca 3 puan alamayan 'da kötü gidişatın en önemli nedenlerinden biri de başarılı kaleci 'nın 27. haftada oynanan maçında sakatlanarak uzun süre takımdan ayrı kalması olarak gösteriliyor.

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Galatasaray'da Muslera yerine 2 aday!

Yaşanan bu sakatlık sonrası çıktığı 6 mücadelede yalnızca 5 puan alabilen , bu süreçte kalesinde tam 13 gol gördü.

Galatasaray'da Muslera yerine 2 aday!

Bu sezonki başarısızlığın sebeplerini gözden geçiren ve bunun gelecek sezona kılavuz olmasını düşünen , kalede yaşadığı sıkıntıyı transferle kapamanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'da Muslera yerine 2 aday!

Muslera'nın sakatlanarak takımdan ayrılması sonrasında kaleye geçen Okan Kocuk, bu şansını gerektiği gibi değerlendiremezken, sarı-kırmızılılarda yine ikinci kaleci olarak kalmaya devam edecek.

Galatasaray'da Muslera yerine 2 aday!

Okan'ın bu performansıyla gelecek sezona başlamak bir risk olarak kabul ediliyor.

Galatasaray'da Muslera yerine 2 aday!

Teknik Direktör , Muslera'nın sakatlığından sonra kaleye geçen ve 6 maçta 13 golü kalesinde gören Okan'ın bu tablosunu hiç beğenmedi.

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