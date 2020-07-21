Galatasaray'da Muslera yerine 2 aday!

Son hafta alınan Göztepe galibiyeti öncesi 8 hafta boyunca 3 puan alamayan Galatasaray'da kötü gidişatın en önemli nedenlerinden biri de başarılı kaleci Fernando Muslera'nın 27. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak uzun süre takımdan ayrı kalması olarak gösteriliyor.