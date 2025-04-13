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Haberler Galeri Galatasaray'da Osimhen gerçeği ortaya çıktı! İşte menajeriyle yaptığı flaş transfer görüşmesi...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:37

Galatasaray'da Osimhen gerçeği ortaya çıktı! İşte menajeriyle yaptığı flaş transfer görüşmesi...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Aslan, zorlu maçtan 2-0 galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray'ın maçta ikinci golünü kaydeden Victor Osimhen karşılaşmanın ardından veda gibi açıklama yapmıştı. Yıldız oyuncunun açıklamalarının perde arkasını SABAH Spor araladı. İşte Osimhen'in menajeriyle yaptığı konuşma ve transfer gelişmesinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Osimhen gerçeği ortaya çıktı! İşte menajeriyle yaptığı flaş transfer görüşmesi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da Osimhen gerçeği ortaya çıktı! İşte menajeriyle yaptığı flaş transfer görüşmesi...

Sarı-kırmızılı takım, zorlu maçtan 2-0 galip ayrıldı ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe ile arasındaki farkı 6 puan yaptı.

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Galatasaray’da Osimhen gerçeği ortaya çıktı! İşte menajeriyle yaptığı flaş transfer görüşmesi...

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI!
Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen, kiralık olarak oynadığı takımda gösterdiği büyük aidiyet ile taraftarın gönlünü kazanmış durumda.

Galatasaray’da Osimhen gerçeği ortaya çıktı! İşte menajeriyle yaptığı flaş transfer görüşmesi...

Ligde son 7 maçta 9 kez fileleri sarsan, kupadaki Fenerbahçe derbisinde biri penaltıdan iki kez taraftarı coşturan Nijeryalı yıldız, performansıyla tam anlamıyla sezona damgasını vuruyor.

Galatasaray’da Osimhen gerçeği ortaya çıktı! İşte menajeriyle yaptığı flaş transfer görüşmesi...

VEDA GİBİ KONUŞTU!
Samsun'da da sahne alarak galibiyette pay sahibi olan 26 yaşındaki oyuncu, maç sonu verdiği röportajda, "Sezon sonunda herkes için en iyisi ne olacaksa o karar alınacaktır. Fakat sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak" dedi.