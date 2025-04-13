VEDA GİBİ KONUŞTU!

Samsun'da da sahne alarak galibiyette pay sahibi olan 26 yaşındaki oyuncu, maç sonu verdiği röportajda, "Sezon sonunda herkes için en iyisi ne olacaksa o karar alınacaktır. Fakat sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak" dedi.