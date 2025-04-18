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Haberler Galeri Galatasaray’da rüya transfer hamlesi! Juventus'un yıldızı için sıcak gelişme...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:52

Galatasaray’da rüya transfer hamlesi! Juventus'un yıldızı için sıcak gelişme...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. Haftasında sahasında Bodrum FK'yi konuk edecek. Aslan, zorlu maçtan galip gelerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını korumak istiyor. Bu sezon kupa ve ligde iddiasını sürdüren Cimbom, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İşte haberin detayları…

Galatasaray’da rüya transfer hamlesi! Juventus’un yıldızı için sıcak gelişme...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar…

Galatasaray’da rüya transfer hamlesi! Juventus’un yıldızı için sıcak gelişme...

HEDEF ÇİFTE KUPA

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Cimbom, zorlu maçtan galip gelerek Fenerbahçe ile arasındaki 3 puanlık farkı korumak istiyor.

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Galatasaray’da rüya transfer hamlesi! Juventus’un yıldızı için sıcak gelişme...

Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Galatasaray, sezonu iki kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’da rüya transfer hamlesi! Juventus’un yıldızı için sıcak gelişme...

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSİMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakadaki en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Galatasaray’da rüya transfer hamlesi! Juventus’un yıldızı için sıcak gelişme...

Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak.