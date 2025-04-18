Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
11:52
Galatasaray’da rüya transfer hamlesi! Juventus'un yıldızı için sıcak gelişme...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. Haftasında sahasında Bodrum FK'yi konuk edecek. Aslan, zorlu maçtan galip gelerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını korumak istiyor. Bu sezon kupa ve ligde iddiasını sürdüren Cimbom, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İşte haberin detayları…