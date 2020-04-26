Galatasaray'da Seri ve Andone'nin yerine onlar gelecek!

HEDEF YENİDEN KİRALAMAK!

Bu sezon sarı kırmızılı forma ile başarılı bir oyun ortaya koyan Onyekuru ve Lemina için 'yeniden kiralama' formülüne gidilecek. İki oyuncunun da bonservisi alınamayacağı için Monaco ve Southampton kulübü ile 1 sezon daha kiralama adına masaya oturulacak.



