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Galeri Galatasaray'da Seri ve Andone'nin yerine onlar gelecek!
Galatasaray'da Seri ve Andone'nin yerine onlar gelecek!
Galatasaray'da corona virüsü önlemleri kapsamında takımın maaş yükü azaltılmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda gelecek sezon Seri ve Andone ile yola devam edilmeme kararı alındı. Aslan'da iki yıldızın yerine gelecek isimler de belli. İşte yaşanan transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 26.04.2020
10:31
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
10:31
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin futbol dünyasına verdiği zarar nedeniyle tedbirlerini alan
Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.
Bu sezon döviz bazlı kontratlardan uzak durup bu doğrultuda yerli futbolculara yatırım yapma kararı alan
Galatasaray'da 'kiralık' oyuncuların durumu da şekillenmeye başladı.
Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 2 ay önce bonservisini almayı düşündüğü
Mario Lemina ve Henry Onyekuru başta olmak üzere kiralama yolu ile kadrosuna kattığı oyuncular ile alakalı durumlar da netleşmeye başladı.
VE MONACO İLE KİRA PAZARLIĞI SOUTHAMPTON Hürriyet'in haberine göre, virüsü salgının ortaya çıkardığı tablo sonrasında corona ve Lemina için düşünülen satın alma formülü artık gündemden kalktı. Onyekuru
BONSERVİSLERİNİ ALMAK İHTİMAL DIŞI Gösterdikleri etkili performans sonrasında herkesin takdir ettiği ve 2 ay öncesine kadar bonservislerinin alınması gündemde olan Lemina ve Galatasaray'da durumu, mali açıdan ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle ihtimal dışına çıktı. Onyekuru'nun
HEDEF YENİDEN KİRALAMAK! Bu sezon sarı kırmızılı forma ile başarılı bir oyun ortaya koyan ve Lemina için 'yeniden Onyekuru formülüne gidilecek. İki oyuncunun da bonservisi alınamayacağı için kiralama' ve Monaco kulübü ile 1 sezon daha kiralama adına masaya oturulacak. Southampton
A Takım maliyetini de düşürmek isteyen
, yapılacak hamleler bununla sınırlı değil... Galatasaray'da