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'da Seri ve Andone'nin yerine onlar gelecek!

Galatasaray'da corona virüsü önlemleri kapsamında takımın maaş yükü azaltılmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda gelecek sezon Seri ve Andone ile yola devam edilmeme kararı alındı. Aslan'da iki yıldızın yerine gelecek isimler de belli. İşte yaşanan transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:31
Galatasaray'da Seri ve Andone'nin yerine onlar gelecek!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin futbol dünyasına verdiği zarar nedeniyle tedbirlerini alan , 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.

Galatasaray'da Seri ve Andone'nin yerine onlar gelecek!

Bu sezon döviz bazlı kontratlardan uzak durup bu doğrultuda yerli futbolculara yatırım yapma kararı alan 'da 'kiralık' oyuncuların durumu da şekillenmeye başladı.

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Galatasaray'da Seri ve Andone'nin yerine onlar gelecek!

Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 2 ay önce bonservisini almayı düşündüğü Mario Lemina ve Henry Onyekuru başta olmak üzere kiralama yolu ile kadrosuna kattığı oyuncular ile alakalı durumlar da netleşmeye başladı.

Galatasaray'da Seri ve Andone'nin yerine onlar gelecek!

MONACO VE SOUTHAMPTON İLE KİRA PAZARLIĞI
Hürriyet'in haberine göre, corona virüsü salgının ortaya çıkardığı tablo sonrasında Onyekuru ve Lemina için düşünülen satın alma formülü artık gündemden kalktı.

Galatasaray'da Seri ve Andone'nin yerine onlar gelecek!

BONSERVİSLERİNİ ALMAK İHTİMAL DIŞI
Gösterdikleri etkili performans sonrasında Galatasaray'da herkesin takdir ettiği ve 2 ay öncesine kadar bonservislerinin alınması gündemde olan Lemina ve Onyekuru'nun durumu, mali açıdan ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle ihtimal dışına çıktı.

Galatasaray'da Seri ve Andone'nin yerine onlar gelecek!

HEDEF YENİDEN KİRALAMAK!
Bu sezon sarı kırmızılı forma ile başarılı bir oyun ortaya koyan Onyekuru ve Lemina için 'yeniden kiralama' formülüne gidilecek. İki oyuncunun da bonservisi alınamayacağı için Monaco ve Southampton kulübü ile 1 sezon daha kiralama adına masaya oturulacak.


Galatasaray'da Seri ve Andone'nin yerine onlar gelecek!

A Takım maliyetini de düşürmek isteyen Galatasaray'da, yapılacak hamleler bununla sınırlı değil...

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