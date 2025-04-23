Giriş Tarihi: 23.04.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
20:31
Galatasaray’da tutunamadı! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. Haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek finale yükselen sarı-kırmızılı takım, ligde de Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korumak istiyor. Bu sezon hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. İşte detaylar…