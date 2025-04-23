Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray’da tutunamadı! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor…
Giriş Tarihi: 23.04.2025 20:31 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 20:31

Galatasaray’da tutunamadı! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. Haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek finale yükselen sarı-kırmızılı takım, ligde de Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korumak istiyor. Bu sezon hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. İşte detaylar…

Galatasaray’da tutunamadı! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor…

Bu sezon iki kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Galatasaray’da tutunamadı! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor…

KUPADA RAHAT TURLADI!

Fenerbahçe'yi çeyrek finalde eleyerek yarı finale çıkan Galatasaray, Konyaspor karşısında da zorlanmadı ve rakibini 5-1 mağlup edip finale yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’da tutunamadı! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor…

LİGDE FARK 5 PUAN

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçında puan kaybetmesiyle birlikte Aslan, zirvede puan farkını 5'e çıkardı.

Galatasaray’da tutunamadı! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor…

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçı da kazanıp yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Galatasaray’da tutunamadı! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor…

Tüm bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı takımda dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Işte haberin detayları…