Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası! Hat-trick yaptı, maç topunu aldı

'da fırtınası! Hat-trick yaptı, maç topunu aldı

'ın son 16 turu rövanş maçında Boluspor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maça hat-trick yapan damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 23:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 00:05
Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası! Hat-trick yaptı, maç topunu aldı

, son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u eleyerek çeyrek finalist oldu.

Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası! Hat-trick yaptı, maç topunu aldı

Eşleşmede 15 Ocak'ta Bolu'da yapılması gereken ilk maç kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'a alınınca rövanş karşılaşması da bir hafta ertelenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası! Hat-trick yaptı, maç topunu aldı

Bolu'daki müsabakayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesine bunun avantajıyla başladı.

Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası! Hat-trick yaptı, maç topunu aldı

Spor Toto Süper Lig'de az süre alan oyuncular ile gençlerden kurulu bir kadro ile mücadele eden , 'ün 19, Muğdat Çelik'in 33. dakikalarda attıkları gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası! Hat-trick yaptı, maç topunu aldı

İkinci yarıda da etkili bir performans sergileyen ev sahibi ekip, 'ün 69. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı. , 78. dakikada 18 yaşındaki Yunus'un penaltıdan kaydettiği golle 4 farklı üstünlük kurdu.

HAT-TRICK YAPTI, MAÇIN TOPUNU KAPTI

Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası! Hat-trick yaptı, maç topunu aldı

Konuk takımda Chukwuma Akabueze'nin 80. dakikada penaltıdan attığı gol farkı 3'e indirse de tur atlayan tarafı değiştirmedi. , mücadeleyi 4-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu.

Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası! Hat-trick yaptı, maç topunu aldı

YUNUS AKGÜN YILDIZLAŞTI

'ın genç oyuncusu , attığı 3 golle galibiyeti getirdi.

BİZE ULAŞIN