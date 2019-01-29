Galatasaray'da Yunus Akgün fırtınası! Hat-trick yaptı, maç topunu aldı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Boluspor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maça hat-trick yapan Yunus Akgün damgasını vurdu. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u eleyerek çeyrek finalist oldu. Eşleşmede 15 Ocak'ta Bolu'da yapılması gereken ilk maç kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'a alınınca rövanş karşılaşması da bir hafta ertelenmişti. Bolu'daki müsabakayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesine bunun avantajıyla başladı. Spor Toto Süper Lig'de az süre alan oyuncular ile gençlerden kurulu bir kadro ile mücadele eden Galatasaray, Yunus Akgün'ün 19, Muğdat Çelik'in 33. dakikalarda attıkları gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili bir performans sergileyen ev sahibi ekip, Yunus Akgün'ün 69. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı. Galatasaray, 78. dakikada 18 yaşındaki Yunus'un penaltıdan kaydettiği golle 4 farklı üstünlük kurdu. HAT-TRICK YAPTI, MAÇIN TOPUNU KAPTI Konuk takımda Chukwuma Akabueze'nin 80. dakikada penaltıdan attığı gol farkı 3'e indirse de tur atlayan tarafı değiştirmedi. Galatasaray, mücadeleyi 4-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu. YUNUS AKGÜN YILDIZLAŞTI Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, attığı 3 golle galibiyeti getirdi.