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Haberler Galeri Galatasaray’dan 5. yıldıza 5 hediye! Cimbom dev bir transfer listesi hazırladı
Giriş Tarihi: 29.04.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 07:11

Galatasaray’dan 5. yıldıza 5 hediye! Cimbom dev bir transfer listesi hazırladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 5-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Üst üste üçüncü kez şampiyonluk için yoluna emin adımlarla ilerleyen Cimbom, 5. Yıldızı kazanmasıyla birlikte dev transferler için kolları sıvayacak. İşte gündemdeki isimler…

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’dan 5. yıldıza 5 hediye! Cimbom dev bir transfer listesi hazırladı

Üst üste 3. zaferine koşan G.Saray, gelecek sezon Avrupa'da da ses getirecek bir kadro planlamasını hayata geçirecek.

Galatasaray’dan 5. yıldıza 5 hediye! Cimbom dev bir transfer listesi hazırladı

Takipçisi F.Bahçe ile aradaki 5 puanlık farkı koruyan ve 5. yıldıza koşan G.Saray gelecek sezon için de tarihi hamleler yapmaya hazırlanıyor. İşte Aslan'da 5. yıldız harekâtı:

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Galatasaray’dan 5. yıldıza 5 hediye! Cimbom dev bir transfer listesi hazırladı

YÖNETİM PARASINI HAZIRLADI

Gündemin ilk sırasında Victor Osimhen var. Osimhen için sponsorlarla görüşen ve finansmanı hazırlayan Galatasaray Yönetimi, Nijeryalı yıldızın kararını bekliyor.

Galatasaray’dan 5. yıldıza 5 hediye! Cimbom dev bir transfer listesi hazırladı

JAN OBLAK İLE LUNİN MASADA

2-Muslera'ya veda edecek sarıkırmızılılar, Atletico Madrid'den Oblak ve Real Madrid'den Lunin gibi üst düzey kalecileri listesine ekledi.

Galatasaray’dan 5. yıldıza 5 hediye! Cimbom dev bir transfer listesi hazırladı

GRANİT XHAKA ORTADA İLK ADAY

3-Temas kurulan Leverkusen'den Xhaka, orta sahada en ciddi aday konumunda. İsviçreli yıldız, G.Saray'ın maçlarını takip ediyor.