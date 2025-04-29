Giriş Tarihi: 29.04.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
07:11
Galatasaray’dan 5. yıldıza 5 hediye! Cimbom dev bir transfer listesi hazırladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 5-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Üst üste üçüncü kez şampiyonluk için yoluna emin adımlarla ilerleyen Cimbom, 5. Yıldızı kazanmasıyla birlikte dev transferler için kolları sıvayacak. İşte gündemdeki isimler…