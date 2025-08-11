Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:15

Galatasaray'dan Benjamin Pavard transferi! İtalyan gazeteci flaş gelişmeyi duyurdu

Yeni sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer gündemi yoğun... Kaleci transferi için adımlarını atan yönetim, sağ bek için de bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Eski yıldızı Boey'u da gündemine alan Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Cimbom'un Benjamin Pavard için harekete geçtiğini yazdı. İşte flaş hamlenin detayları...

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

SEZONUN AÇILIŞ GOLÜ BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2025-2026 sezonunda gol perdesini açan isim oldu.

EREN'DEN GALATASARAY FORMASIYLA İLK GOL

Geçen sezon ara transferde kadroya katılan Eren, Gaziantep FK müsabakasıyla 17. resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 16. dakikasında fileleri havalandıran Eren, Galatasaray formasıyla ilk gol katkısını verdi.

Sağ bek bölgesine transfer yapmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, bir yandan eski yıldızı Sacha Boey için görüşmelerini devam ettirirken, alternatif isimlere de yönelmeye başladı.

GALATASARAY'DAN PAVARD HAMLESİ

Sarı-kırmızılı takımın, Inter'de forma giyen Fransız yıldız Benjamin Pavard için adım attığı ortaya çıktı.

İTALYAN GAZETECİ DUYURDU

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray yönetim, Pavard'ın transferi için kulübü Inter ile temas kurdu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmeleri ileriyi taşımak için adımlar attığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 maçta giyen Fransız yıldız 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın gündemine gelen Benjamin Pavard'ın oyun tarzı ve özellikleri hakkında:

Oynama Stil ve Teknik Özellikler

Pozisyonel çok yönlülük: Pavard sağ bek ve hatta bazı maçlarda stoper rolleriyle de uyum sağlayabilen bir oyuncu. Bu çok yönlülük, takıma esneklik kazandırıyor.

Savunma zekâsı: Topa müdahalede (tackle), pas kesmede ve hücumları erken aşamada durdurmada etkili. Konum alma ve oyunu okuma konusunda güçlü.

Geçiş oyununda katkı: Hem kısa hem uzun pasları isabetli şekilde kullanarak savunmadan hücuma geçişi destekliyor. Top sürme ve yoğun pas trafiğinde de yüksek başarı gösteriyor.

Mevcut Sezon Verilerine Dayalı Performans (2024–25 Serie A)

Maç sayısı: 23 (18'i ilk 11)

Goller / asistler: 1 gol, 1 asist

Pas isabet oranı: %91,9 — ligin en yüksek yüzdelerinden

Topa dokunuş, fırsat yaratma, hava mücadeleleri: Karşı stoperler arasında ortalamaların üzerinde ve istikrarlı performans

Şut ve asist verimliliği: Ortalama topladığı şut sayısı düşük olsa da (0.29 per 90), pas konusunda güçlü katılım gösteriyor. Kritik pas (key pass) ve asist alanında nispeten iyi performans