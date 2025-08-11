Giriş Tarihi: 11.08.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025
11:15
Galatasaray'dan Benjamin Pavard transferi! İtalyan gazeteci flaş gelişmeyi duyurdu
Yeni sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer gündemi yoğun... Kaleci transferi için adımlarını atan yönetim, sağ bek için de bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Eski yıldızı Boey'u da gündemine alan Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Cimbom'un Benjamin Pavard için harekete geçtiğini yazdı. İşte flaş hamlenin detayları...