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Haberler Galeri Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer!

'dan dengeleri değiştirecek !

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan , gözünü devre arası dönemine çevirdi. Etebo'dan memnun olmayan , bu ismin yerine Süper Lig'in yıldızına kancayı taktı...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 11:42
Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer!

'de son haftalarda alınan sonuçlarla lider 'la arasındajki puan farkını 1'e indiren , şampiyonluk için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer!

Sarı-kırmızılı yönetim, ara dönemi için çalışmalarına başlarken, 'in raporu doğrultusunda listedeki oyuncularla görüşmelere hız verdi.

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Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer!

Sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken Cimbom, sadece Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katabilmişti.

Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer!

'den kiralanan Nijeryalı orta saha, beklenen performansı bir türlü sergileyemeyince gözden düştü.

Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer!

ETEBO GİDECEK, AYTAÇ GELECEK!
, Etebo'yla ocak ayında yolların ayrılmasını isterken, orta saha transferi konusunda 'in yıldız ismi 'yı çok istediği öğrenildi.

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