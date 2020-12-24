Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Etebo'dan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, bu ismin yerine Süper Lig'in yıldızına kancayı taktı... Süper Lig'de son haftalarda alınan sonuçlarla lider Alanyaspor'la arasındajki puan farkını 1'e indiren Galatasaray, şampiyonluk için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemi için çalışmalarına başlarken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listedeki oyuncularla görüşmelere hız verdi. Sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken Cimbom, sadece Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katabilmişti. Stoke City'den kiralanan Nijeryalı orta saha, beklenen performansı bir türlü sergileyemeyince gözden düştü. ETEBO GİDECEK, AYTAÇ GELECEK! Ajansspor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, bir süre önce görüşmelere başladığı Kasımpaşalı milli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Ocak ayında transfer döneminin açılmasıyla Galatasaray bütçe oluşturup oluşturmaz Aytaç Kara'yı açıklaması bekleniyor.