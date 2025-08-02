Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
19:03
Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar
Victor Osimhen ve Leroy Sane'yi kadrosuna katarak önemli bir işe imza atan Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusuna Premier Lig'den talip çıktı. Birçok kulübün gözdesi haline gelen başarılı oyuncu için Cimbom, 40 milyon euroluk bonservis ücreti belirledi. İşte detaylar...