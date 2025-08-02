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Haberler Galeri Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar
Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:03 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:03

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

Victor Osimhen ve Leroy Sane'yi kadrosuna katarak önemli bir işe imza atan Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusuna Premier Lig'den talip çıktı. Birçok kulübün gözdesi haline gelen başarılı oyuncu için Cimbom, 40 milyon euroluk bonservis ücreti belirledi. İşte detaylar...

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Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPTI

Süper Lig'in son 3 sezonunu şampiyon tamamlayan Cimbom, yeni sezona da aynı parola ile çıkıyor.

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Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen ve Leroy Sane'yi transfer ederek önemli bir işe imza attı.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonlukta payı büyük olan Gabriel Sara'ya talip çıktı.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

Performansıyla adından söz ettiren Brezilyalı futbolcu, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

Caught Offside'ın haberine göre; Aston Villa, Manchester City, Everton, Leeds United, Nottingham Forest ve Wolverhampton, Gabriel Sara ile ilgileniyor.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

26 yaşındaki orta saha için Galatasaray'ın en az 40 milyon euro bonservis ücreti belirlediği aktarıldı.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

Sara'nın performansından memnun olan Cimbom'un oyuncuyu bu rakam dışında bırakma niyetinin olmadığı ifade edildi.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

EN CİDDİ TAKIM

Brezilyalı orta saha için en ciddi takımın ise Aston Villa olduğu kaydedildi. Henüz resmi bir görüşme olmasa da Premier Lig ekibinin kısa süre içinde harekete geçeceği iddia edildi.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

Bununla birlikte Aston Villa'nın Sara için düşündüğü bonservis ücretinin 20 milyon euro olduğu belirtildi.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

SARA'NIN BİLİNMEYENLERİ

Genel Profil

Pozisyon: Merkez orta saha, hücuma dönük orta saha, zaman zaman kanat veya derin oyun kurucu olarak da görev alabilir.

Ayak: Sol

Fiziksel Özellik: 1.84 m boyunda, dayanıklı ve sahada geniş alan kaplayan bir oyuncu.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

PAS YETENEĞİ VE OYUN KURMA

Uzun ve kısa pasları isabetli: Topu dağıtma konusunda çok başarılıdır, oyunun yönünü etkili değiştirir.

Derin pas tehditi: Ceza sahası çevresinden kilit paslar çıkarabilir.

Topla çıkışlarda sakin: Baskı altında soğukkanlı kalabilir.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

TOP SÜRME VE TAŞIMA

Topla dripling yapabilen bir orta saha: Özellikle geçiş oyunlarında topu taşıyarak çizgiyi geçebilir.

Orta alanda dar alanlardan çıkabilir: Rakip presine karşı iyi dönüşler ve yön değiştirerek pozisyon yaratır.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

ŞUT VE GOL TEHDİDİ

Uzaktan şut yeteneği yüksek: Sol ayağıyla etkili vuruşlar yapar.

Ceza sahasına koşular: Hücuma destek verir ve ikinci dalga hücumlarda fırsat kollar.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

ÇOK YÖNLÜLÜK

8 numara, 10 numara ve zaman zaman sol iç gibi roller üstlenebilir.

Hem savunma hem hücum yönü gelişmiştir; modern "box-to-box" oyuncu profiline yakındır.

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

ZİHİNSEL VE TAKTİKSEL ÖZELLİKLER

Oyun görüşü ve pozisyon bilgisi yüksek

Soğukkanlı ve karar verme becerisi güçlü

Yüksek futbol IQ'su sayesinde oyunun temposunu ayarlayabilir

Galatasaray’dan dev kulüplere transfer resti! 40 milyon euroluk flaş karar

SAVUNMA KATKISI

Agresif olmasa da pozisyon bilgisiyle top kapma ve alan savunmasında etkili.

Rakip oyun kuruculara pres yaparken disiplinlidir.