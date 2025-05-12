Giriş Tarihi: 12.05.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
22:15
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Taraftar Osimhen'i beklerken...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da yeni sezon için transfer operasyonu başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan Victor Osimhen'i takımda tutmanın planlarını yaparken diğer yandan Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak adına transfer projesini çiziyor. Buna göre Cimbom'un hedefindeki yeni isim ortaya çıktı. İşte detaylar...