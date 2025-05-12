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Haberler Galeri Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Taraftar Osimhen'i beklerken...
Giriş Tarihi: 12.05.2025 21:55 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 22:15

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Taraftar Osimhen'i beklerken...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da yeni sezon için transfer operasyonu başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan Victor Osimhen'i takımda tutmanın planlarını yaparken diğer yandan Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak adına transfer projesini çiziyor. Buna göre Cimbom'un hedefindeki yeni isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Taraftar Osimhen’i beklerken...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Taraftar Osimhen’i beklerken...

KAYSERİSPOR MAÇINDA NETLEŞECEK

Cimbom, 36. haftada Kayserispor mücadelesini kayıpsız geçmesi halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

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Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Taraftar Osimhen’i beklerken...

Bir diğer yandan Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlanan sarı-kırmızılılar, iki kupayı da müzesine götürme amacında.

Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Taraftar Osimhen’i beklerken...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İDDİALI KADRO

Aslan, şampiyonluğun resmen gelmesi halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılınması nedeniyle, daha iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Taraftar Osimhen’i beklerken...

Devler Ligi'nde de başarı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, yaz transfer döneminde kolları sıvayacak.