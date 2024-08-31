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Haberler Galeri Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları 2024-2025 ne zaman? Galatasaray Avrupa’da ilk maçını ne zaman oynayacak belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:16

Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları 2024-2025 ne zaman? Galatasaray Avrupa’da ilk maçını ne zaman oynayacak belli oldu mu?

Son olarak Young Boys'a yenilen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yer alacak olan sarı kırmızılı ekibin Avrupa Ligi maç tarihi sporseverlerin gündeminde. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman 2024? UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman başlıyor?

Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları 2024-2025 ne zaman? Galatasaray Avrupa’da ilk maçını ne zaman oynayacak belli oldu mu?

Galatasray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenmişti. Sarı kırmızılı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında devam edecek. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman 2024? İşte, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç tarihi ve rakipleri...

Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları 2024-2025 ne zaman? Galatasaray Avrupa’da ilk maçını ne zaman oynayacak belli oldu mu?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın rakipleri Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev, Malmö (D), Elfsborg, RFS (D) oldu.

Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 25-26 Eylül 2024 tarihinde oynanacak. Galatasaray'ın detaylı maç fikstürü ise yarın belli olacak.

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Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları 2024-2025 ne zaman? Galatasaray Avrupa’da ilk maçını ne zaman oynayacak belli oldu mu?

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AVRUPA LİGİ TAKVİMİ BELLİ OLDU

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024
2. Hafta: 3 Ekim 2024
3. Hafta: 24 Ekim 2024
4. Hafta: 7 Kasım 2024
5. Hafta: 28 Kasım 2024
6. Hafta: 12 Aralık 2024
7. Hafta: 23 Ocak 2025
8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025

Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları 2024-2025 ne zaman? Galatasaray Avrupa’da ilk maçını ne zaman oynayacak belli oldu mu?

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları 2024-2025 ne zaman? Galatasaray Avrupa’da ilk maçını ne zaman oynayacak belli oldu mu?
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