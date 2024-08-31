Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
09:16
Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları 2024-2025 ne zaman? Galatasaray Avrupa’da ilk maçını ne zaman oynayacak belli oldu mu?
Son olarak Young Boys'a yenilen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yer alacak olan sarı kırmızılı ekibin Avrupa Ligi maç tarihi sporseverlerin gündeminde. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman 2024? UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman başlıyor?