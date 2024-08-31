Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları 2024-2025 ne zaman? Galatasaray Avrupa’da ilk maçını ne zaman oynayacak belli oldu mu?

Galatasray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenmişti. Sarı kırmızılı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında devam edecek. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman 2024? İşte, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç tarihi ve rakipleri...