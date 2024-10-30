Giriş Tarihi: 30.10.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024
10:57
Galatasaray'ın inanılmaz başarı tablosu! Süper Lig'i alt üst etti: Her alanda lider
Sezona Süper Kupa hezimeti ve Young Boys faciasıyla başlayan Galatasaray, hızlı bir toparlanmayla beraber hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Son olarak Beşiktaş derbisini de galibiyetle kapatan sarı kırmızılı ekibin başarı tablosu, adeta Süper Lig'i alt üst etti. İşte Ligde lider konumda olan Cimbom'un her alanda lider olduğunu gösteren o istatistikler...