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Haberler Galeri Galatasaray'ın inanılmaz başarı tablosu! Süper Lig'i alt üst etti: Her alanda lider
Giriş Tarihi: 30.10.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:57

Galatasaray'ın inanılmaz başarı tablosu! Süper Lig'i alt üst etti: Her alanda lider

Sezona Süper Kupa hezimeti ve Young Boys faciasıyla başlayan Galatasaray, hızlı bir toparlanmayla beraber hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Son olarak Beşiktaş derbisini de galibiyetle kapatan sarı kırmızılı ekibin başarı tablosu, adeta Süper Lig'i alt üst etti. İşte Ligde lider konumda olan Cimbom'un her alanda lider olduğunu gösteren o istatistikler...

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Galatasaray’ın inanılmaz başarı tablosu! Süper Lig’i alt üst etti: Her alanda lider

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, ortaya koyduğu istatistiklerle de fark yaratmaya devam ediyor. Deplasmandaki Fenerbahçe zaferinin ardından kendi sahasındaki Beşiktaş derbisini de kazanan Galatasaray, ezeli rakipleriyle olan puan farkını giderek açmaya başlarken ligde yalnızca puan tablosunda değil birçok alanda lider konumda olduğunu gösterdi. İşte Galatasaray'ın başarılarla dolu Süper Lig istatistikleri...

Galatasaray’ın inanılmaz başarı tablosu! Süper Lig’i alt üst etti: Her alanda lider

Sezona Süper Kupa hezimeti ve Young Boys faciasıyla başlayan Galatasaray'ı üç isim ayağa kaldırdı.

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Galatasaray’ın inanılmaz başarı tablosu! Süper Lig’i alt üst etti: Her alanda lider

Sakatlığını atlatıp ilk 11'e dönen Davinson Sanchez savunmayı toparladı, yeni transferlerden Gabriel Sara 8 numaradaki sorunu çözdü, Victor Osimhem'le birlikte hücum hattı durdurulamaz seviyeye geldi.

Galatasaray’ın inanılmaz başarı tablosu! Süper Lig’i alt üst etti: Her alanda lider

Sarı-kırmızılı takımın Sanchez, Sara ve Osimhen'den oluşan yeni omurgası toplam 8 gol-10 asist katkısı sağladı.

Galatasaray’ın inanılmaz başarı tablosu! Süper Lig’i alt üst etti: Her alanda lider

CİRO İMMOBİLE'Yİ SİLDİ
Beşiktaş derbisinde İmmobile'yi sahadan silen Davinson Sanchez, attığı kritik golle kilidi çözdü. Torreira'yı rahatlatan Gabriel Sara, iki duran topu da ustaca kullanarak asist sayısını 6'ya çıkardı.

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