Galatasaray’ın inanılmaz başarı tablosu! Süper Lig’i alt üst etti: Her alanda lider

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, ortaya koyduğu istatistiklerle de fark yaratmaya devam ediyor. Deplasmandaki Fenerbahçe zaferinin ardından kendi sahasındaki Beşiktaş derbisini de kazanan Galatasaray, ezeli rakipleriyle olan puan farkını giderek açmaya başlarken ligde yalnızca puan tablosunda değil birçok alanda lider konumda olduğunu gösterdi. İşte Galatasaray'ın başarılarla dolu Süper Lig istatistikleri...