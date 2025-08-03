Galatasaray’ın kaleci transferi için flaş açıklama! “Tüm yollar ona çıkıyor”

Osimhen ve 75 milyon Euro gerçeği varken, Chelsea'den Petrovic için 30 milyon Euro ödenmeyeceği de o günlerden belliydi. Çok değil, nisan ayına döndüğümüzde ne Ter Stegen'in Barcelona'da kapının önüne koyulacağı, ne Ederson'un artık birinci tercih olmayacağı, ne de PSG'nin Donnarumma'nın muhteşem performansına rağmen kontrat yenilemesini geciktireceği ve Chevalier'nin transferini bitirme noktasına geleceğini kimse gerçekçi bulmuyordu.