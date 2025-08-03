Giriş Tarihi: 03.08.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025
07:06
Galatasaray’ın kaleci transferi için flaş açıklama! “Tüm yollar ona çıkıyor”
Victor Osimhen'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın sıradaki hedefi kaleci transferi. Süper Lig devleri sezonun başlamasına 1 hafta kala transfer çalışmalarını sürdürüyor. SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili değerlendirme yaptı. Sarı-kırmızılı takımın kaleci transferi için ise o ismi işaret etti. İşte detaylar...