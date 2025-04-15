Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
07:12
Galatasaray'ın Osimhen planını açıkladılar! ''Transfer parası hazır''
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in geleceği henüz netlik kazanmış değil. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı takımda tutmak isterken, dünya devleri Osimhen için sıraya girmiş durumda. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan'nın moderatörlüğünde, usta yazarlar Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk transferdeki son durum hakkında önemli sözler sarf etti. İşte detaylar...