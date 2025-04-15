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Haberler Galeri Galatasaray'ın Osimhen planını açıkladılar! ''Transfer parası hazır''
Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 07:12

Galatasaray'ın Osimhen planını açıkladılar! ''Transfer parası hazır''

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in geleceği henüz netlik kazanmış değil. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı takımda tutmak isterken, dünya devleri Osimhen için sıraya girmiş durumda. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan'nın moderatörlüğünde, usta yazarlar Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk transferdeki son durum hakkında önemli sözler sarf etti. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’ın Osimhen planını açıkladılar! ’’Transfer parası hazır’’

Galatasaray'da takımda kalması istenen Victor Osimhen için tüm imkanlar seferber edildi.

Galatasaray’ın Osimhen planını açıkladılar! ’’Transfer parası hazır’’

Dünya devlerinin talip olduğu Nijeryalı yıldız, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırmıştı.

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Galatasaray’ın Osimhen planını açıkladılar! ’’Transfer parası hazır’’

SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan sordu, usta yazarlar Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk yanıtladı. İşte Osimhen transferindeki son durum hakkındaki flaş sözler...

Galatasaray’ın Osimhen planını açıkladılar! ’’Transfer parası hazır’’

Murat Özbostan: G.Saray'da en konuşulan konu Osimhen. Sözleri veda gibi algılandı. Siz ne diyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray yönetimi, Osimhen'i transfer etmek için her türlü bütçenin planlamasını yaptı. Bu bilgiler de Osimhen'e bire birde aktarıldı.

Galatasaray’ın Osimhen planını açıkladılar! ’’Transfer parası hazır’’

''ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI''

''Nijeryalı yıldız golcü, G.Saray'da çok mutlu. Tek bir şartı var, G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne gitmeli. "G.Saray'ı sonsuza kadar kalbimde taşıyacağım" sözü, kulübe duyduğu aidiyet duygusunun göstergesidir.