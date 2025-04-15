Galatasaray’ın Osimhen planını açıkladılar! ’’Transfer parası hazır’’

Murat Özbostan: G.Saray'da en konuşulan konu Osimhen. Sözleri veda gibi algılandı. Siz ne diyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray yönetimi, Osimhen'i transfer etmek için her türlü bütçenin planlamasını yaptı. Bu bilgiler de Osimhen'e bire birde aktarıldı.