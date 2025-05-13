Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
07:10
Galatasaray'ın Osimhen teklifi belli oldu! Cimbom B planını hazırladı...
Süper Lig'de adım adım 3. şampiyonluğuna koşan Galatasaray, şampiyonluğun resmen ilan edilmesinin ardından transferde gaza basacak. Öte yandan geldiği günden bu yana takımda kalıcı olarak devam edip etmeyeceği merak konusu olan Victor Osimhen'de ise son durum belli oldu. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte Cimbom'un teklifi ve B planı...