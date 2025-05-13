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Haberler Galeri Galatasaray'ın Osimhen teklifi belli oldu! Cimbom B planını hazırladı...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:10

Galatasaray'ın Osimhen teklifi belli oldu! Cimbom B planını hazırladı...

Süper Lig'de adım adım 3. şampiyonluğuna koşan Galatasaray, şampiyonluğun resmen ilan edilmesinin ardından transferde gaza basacak. Öte yandan geldiği günden bu yana takımda kalıcı olarak devam edip etmeyeceği merak konusu olan Victor Osimhen'de ise son durum belli oldu. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte Cimbom'un teklifi ve B planı...

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Galatasaray’ın Osimhen teklifi belli oldu! Cimbom B planını hazırladı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de hafta sonunda Kayserispor'u mağlup etmesinin ardından şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray’ın Osimhen teklifi belli oldu! Cimbom B planını hazırladı...

HEDEF İKİ KUPA

Sarı-kırmızılılar, hafta içinde oynayacağı kupa mesaisinde ise Trabzonspor'u geçerek, çifte şampiyonluğun hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray’ın Osimhen teklifi belli oldu! Cimbom B planını hazırladı...

Şampiyonlukların resmen gelmesinin ardından yönetim, transferde gaza basacak.

Galatasaray’ın Osimhen teklifi belli oldu! Cimbom B planını hazırladı...

Öte yandan Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen'de flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’ın Osimhen teklifi belli oldu! Cimbom B planını hazırladı...

ÖNCELİK VICTOR OSIMHEN

Önceliği Osimhen'e veren sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı forvetin kararına göre hareket edecek.