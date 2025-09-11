Giriş Tarihi: 11.09.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 11:16
Galatasaray'ın rakibi Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor! Türkiye-İspanya maçında izlediler...
Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Yunus Akgün, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini uzatan yıldız oyuncu, transfer teklifleri de alıyor. Son olarak İspanya La Liga devi, Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi ve yakın takibe aldı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...