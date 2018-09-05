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'ın geliri ne kadar?

Başkanı , TRT Spor ekranlarında katıldığı programda gelirleri ile ilgili '55 milyon Euroluk' bir açıklama yaptı ve ortalık da bir anda karıştı.

Giriş Tarihi: 05.09.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 10:25
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'ın geliri ne kadar?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?


MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

, 'ın 'nde sonuncu bile olsa 40 milyon Euro kazanacağını ayrıca Türkiye'den giden tek takım olduğu için ilave 10 milyon Euro daha alacağını ve toplam gelirin 55 milyon Euro'ya yaklaşacağını söyledi. Ancak işin gerçeği böyle değil...

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'ın geliri ne kadar?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

EN AZ 31 MİLYON EURO

Sabah Gazetesi Dış Haberler Sorumlusu Uğur Karakullukçu'nun derlediği bilgilere göre Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte yayın havuzunun yüzde 55'i yerine yüzde 90'ını almaya hak kazanan kasasına en az 31 milyon Euro koyacak.

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'ın geliri ne kadar?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

MARKETPOOL DAĞITIM KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

Ayakbastı parası olarak 15 milyon 250 bin Euro gelir elde edecek Aslan, UEFA'nın marketpool dağıtım kriterlerinde değişikliğe gitmesi sebebiyle bu alanda geçmişe göre daha az gelir elde edecek.

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'ın geliri ne kadar?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

6 MİLYON 600 BİN EURO'YA DÜŞTÜ

Geçen sezon Beşiktaş'ın 21 milyon Euro kazandığı marketpool bu sezon 6 milyon 600 bin Euro'ya indi.

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'ın geliri ne kadar?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

FENERBAHÇE ELENDİĞİ İÇİN GELEN PARA: 6 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin yüzde 10 payı düşüldüğünde bu ücret 6 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Başarı ve performansa da prim var.

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'ın geliri ne kadar?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

YENİ UYGULAMAYA GÖRE İLAVE 9 MİLYON 900 BİN EURO

Buna karşın UEFA'nın yeni uygulaması olan 10 yıllık Avrupa başarı sistemine göre, 32 takım arasında şu anda 24'üncü sırada yer alan , en az 9 milyon 900 bin Euro alacak.

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'ın geliri ne kadar?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

BENFICA İLE PSV ELENSEYDİ İŞ DEĞİŞİRDİ AMA ELENMEDİLER

Benfica ile PSV'den biri ya da ikisi elenseydi bu para 11 milyon 900 bin Euro'ya kadar çıkabilecekti ancak iki takım da gruplarına kalmayı başardı.

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