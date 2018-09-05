Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor ekranlarında katıldığı programda Şampiyonlar Ligi gelirleri ile ilgili '55 milyon Euroluk' bir açıklama yaptı ve ortalık da bir anda karıştı. MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ? Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sonuncu bile olsa 40 milyon Euro kazanacağını ayrıca Türkiye'den giden tek takım olduğu için ilave 10 milyon Euro daha alacağını ve toplam gelirin 55 milyon Euro'ya yaklaşacağını söyledi. Ancak işin gerçeği böyle değil... EN AZ 31 MİLYON EURO Sabah Gazetesi Dış Haberler Sorumlusu Uğur Karakullukçu'nun derlediği bilgilere göre Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi yayın havuzunun yüzde 55'i yerine yüzde 90'ını almaya hak kazanan Galatasaray kasasına en az 31 milyon Euro koyacak. MARKETPOOL DAĞITIM KRİTERLERİ DEĞİŞTİ Ayakbastı parası olarak 15 milyon 250 bin Euro gelir elde edecek Aslan, UEFA'nın marketpool dağıtım kriterlerinde değişikliğe gitmesi sebebiyle bu alanda geçmişe göre daha az gelir elde edecek. 6 MİLYON 600 BİN EURO'YA DÜŞTÜ Geçen sezon Beşiktaş'ın 21 milyon Euro kazandığı marketpool bu sezon 6 milyon 600 bin Euro'ya indi. FENERBAHÇE ELENDİĞİ İÇİN GELEN PARA: 6 MİLYON EURO Fenerbahçe'nin yüzde 10 payı düşüldüğünde bu ücret 6 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Başarı ve performansa da prim var. YENİ UYGULAMAYA GÖRE İLAVE 9 MİLYON 900 BİN EURO Buna karşın UEFA'nın yeni uygulaması olan 10 yıllık Avrupa başarı sistemine göre, 32 takım arasında şu anda 24'üncü sırada yer alan Galatasaray, en az 9 milyon 900 bin Euro alacak. BENFICA İLE PSV ELENSEYDİ İŞ DEĞİŞİRDİ AMA ELENMEDİLER Benfica ile PSV'den biri ya da ikisi elenseydi bu para 11 milyon 900 bin Euro'ya kadar çıkabilecekti ancak iki takım da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı.