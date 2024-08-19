Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray deplasmanda oynanacak olan ilk maçtan galibiyet ile ayrılıp turu İstanbul'da bitirmek istiyor. Okan Buruk öğrencilerini bu maça özel hazırlıyor. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı;