Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:40

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. Galatasaray, Devler Ligi'nde mücadele etmek için son virajı hatasız geçmek istiyor. İki maç üzerinden oynanacak olan play-off etabında ilk maç İsviçre'de! Futbolseverler, karşılaşmaya kısa bir süre kala, 'Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna yanıt arıyor. Young Boys Galatasaray maçı yayın kanalı, saati ve tarihi netleşti. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray deplasmanda oynanacak olan ilk maçtan galibiyet ile ayrılıp turu İstanbul'da bitirmek istiyor. Okan Buruk öğrencilerini bu maça özel hazırlıyor. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı;

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile 21 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

İsviçre Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 22.00'da başlayacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU YARIN BAŞLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın yapılacak üç maçla başlayacak.

"Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda yarın 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu maçları ve oynanacak stadyumlar şöyle:

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SON DAKİKA