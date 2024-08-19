Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
10:40
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. Galatasaray, Devler Ligi'nde mücadele etmek için son virajı hatasız geçmek istiyor. İki maç üzerinden oynanacak olan play-off etabında ilk maç İsviçre'de! Futbolseverler, karşılaşmaya kısa bir süre kala, 'Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna yanıt arıyor. Young Boys Galatasaray maçı yayın kanalı, saati ve tarihi netleşti. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı