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Haberler Galeri Galatasaray’ın yeni transferi Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Vincert Bayındır hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 15:35

Galatasaray’ın yeni transferi Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Vincert Bayındır hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, RB Leipzig forması giyen genç futbolcu Vincent Bayındır'ı kadrosuna kattı. Süper Lig'de liderliğini koruyan Galatasaray bir taraftan da gelecek sezon kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. 17 yaşındaki sağ bek Bayındır sosyal medya hesabında "Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım." ifadelerine yer verdi. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Vincent Bayındır kimdir, nereli, kaç yaşında? Vincent Bayındır Türk mü? İşte tüm detaylar.

Galatasaray’ın yeni transferi Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Vincert Bayındır hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın yeni transferi Vincert Bayındır kimdir, nereli, Türk mü soruları gündemdeki yerini aldı. Süper Lig'de liderliğini koruyan sarı-kırmızlı takım şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile kıran kırana mücadele ediyor. Bir taraftan da transfer çalışmalarına yönelen Galatasaray 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Vincert Bayındır kimdir, nereli, Türk mü, kaç yaşında? İşte Vincert Bayadır hayatı ve futbol kariyeri.

Galatasaray’ın yeni transferi Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Vincert Bayındır hangi takımlarda oynadı?

LEİPZİG'İN GENÇ YILDIZI VİNCENT BAYINDIR GALATASARAY'DA

Galatasaray, RB Leipzig forması giyen genç futbolcu Vincent Bayındır'ı kadrosuna kattı. Formayı giyen Bayındır, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

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Galatasaray’ın yeni transferi Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Vincert Bayındır hangi takımlarda oynadı?

"GALATASARAY İÇİN OYNAYACAĞIMI DUYURMAKTAN MİNNETTARIM"

Formayı giyen Bayındır transferi sosyal medyadan duyurdu. Bayındır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım."

Galatasaray’ın yeni transferi Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Vincert Bayındır hangi takımlarda oynadı?

VINCENT BAYINDIR KİMDİR?
Vincent Bayındır, 27 Aralık 2006'da Almanya'da dünyaya gelmiştir ve Türk asıllı Alman futbolcudur. Leipzig U19 takımında forma giyen ve Aris bayındır isimli bir ikizi bulunan genç oyuncu, RB Leipzig formasıyla sahaya çıkmaktaydı.
Galatasaray'a transfer olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran Bayındır, Leipzig'e veda ederken burada çok şey öğrendiğini ve kendisini geliştirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca, Galatasaray için oynayacak olmanın kendisini son derece mutlu ve minnettar hissettirdiğini belirtmiştir.

Galatasaray’ın yeni transferi Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Vincert Bayındır hangi takımlarda oynadı?
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