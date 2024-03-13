Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
15:35
Galatasaray’ın yeni transferi Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Vincert Bayındır hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray, RB Leipzig forması giyen genç futbolcu Vincent Bayındır'ı kadrosuna kattı. Süper Lig'de liderliğini koruyan Galatasaray bir taraftan da gelecek sezon kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. 17 yaşındaki sağ bek Bayındır sosyal medya hesabında "Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım." ifadelerine yer verdi. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Vincent Bayındır kimdir, nereli, kaç yaşında? Vincent Bayındır Türk mü? İşte tüm detaylar.