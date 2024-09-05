Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler Türkiye milli maç hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 09:25

Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler Türkiye milli maç hangi kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü grubunda mücadele eden A Milli Takım ilk maçına Galler karşısında çıkıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki ay yıldızlılar Galler ile oynanacak zorlu müsabakada 3 puan alarak başlangıcı galibiyetle yapmayı hedefliyor. Galler ile oynadığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşayan Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Peki Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler Türkiye milli maç hangi kanalda?

Galler Türkiye maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılıyor. UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü grubunda mücadele eden A Milli Takım ilk maçına Galler karşısında çıkıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki ay yıldızlılar Galler ile oynanacak zorlu müsabakaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Peki, milli maç ne zaman? Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler Türkiye milli maç hangi kanalda?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü grupta ilk maçında Galler ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele 6 Eylül cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler Türkiye milli maç hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Mücadele TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler Türkiye milli maç hangi kanalda?

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ PROGRAMI

6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler Türkiye milli maç hangi kanalda?

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacak maçların 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

SON DAKİKA