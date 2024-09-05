Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler Türkiye milli maç hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
09:25
UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü grubunda mücadele eden A Milli Takım ilk maçına Galler karşısında çıkıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki ay yıldızlılar Galler ile oynanacak zorlu müsabakada 3 puan alarak başlangıcı galibiyetle yapmayı hedefliyor. Galler ile oynadığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşayan Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Peki Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…