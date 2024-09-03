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Giriş Tarihi: 03.09.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:41

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galler Türkiye maçında Milli Takım kadrosu!

Galler Türkiye maçı gündemde. UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta İzlanda, Galler ve Karadağ ile mücadele edecek olan Türkiye, ilk karşılaşmasında Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılar hazırlıklarına devam ederken maç tarihi saati ve kanalı belli oldu. Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galler Türkiye maçında Milli Takım kadrosu!

Galler Türkiye maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü grupta mücadele eden ay-yıldızlıların hedefi 3 puanı hanesine yazdırmak. Mücadelenin yayın kanalı belli olurken, maçın kadrosu da merak edilenler arasında. Milli takıma davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü TFF'nin Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galler Türkiye maçında Milli Takım kadrosu!

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Galler-Türkiye maçı 6 Eylül Cuma saat 21:45'te başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galler Türkiye maçında Milli Takım kadrosu!

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacak maçların 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galler Türkiye maçında Milli Takım kadrosu!

Milli takıma davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galler Türkiye maçında Milli Takım kadrosu!

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

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