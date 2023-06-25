Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2023? 97. Gazi Koşusu jokey ödülü ne kadar, birinci jokey ne kadar kazanıyor?

Gazi Koşusu ödülü gündemdeki yerini aldı. Bugün 17.15'te 97. Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Geçen sene 2 milyon 500 bin TL birincilik ikramiyesi verilirken, atın sahibi Emrah Karamazı, birincilik ikramiyesinin yanı sıra, kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 859 bin 700 lira ikramiye elde etmişti. Bu noktada Gazi Koşusu ödülü ne kadar, Gazi Koşusu'nu kazanan jokey ne kadar kazanıyor sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Gazi Koşusu ödülü 2023 hakkında detaylar…