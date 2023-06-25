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Haberler Galeri Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2023? 97. Gazi Koşusu jokey ödülü ne kadar, birinci jokey ne kadar kazanıyor?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:59

Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2023? 97. Gazi Koşusu jokey ödülü ne kadar, birinci jokey ne kadar kazanıyor?

Gazi Koşusu ödülü gündemdeki yerini aldı. Bugün 17.15'te 97. Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Geçen sene 2 milyon 500 bin TL birincilik ikramiyesi verilirken, atın sahibi Emrah Karamazı, birincilik ikramiyesinin yanı sıra, kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 859 bin 700 lira ikramiye elde etmişti. Bu noktada Gazi Koşusu ödülü ne kadar, Gazi Koşusu'nu kazanan jokey ne kadar kazanıyor sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Gazi Koşusu ödülü 2023 hakkında detaylar…

Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2023? 97. Gazi Koşusu jokey ödülü ne kadar, birinci jokey ne kadar kazanıyor?

Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2023, jokey ne kadar kazanıyor soruları yanıt arıyor. Gazi Mustafa Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen koşu bu yıl Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Yarışın galibi jokey ile atın sahibi, büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu noktada, "Gazi Koşusu jokey ödülü ne kadar, kazanan jokey ne kadar kazanıyor?" soruları aratılmakta. İşte konu hakkında detaylar

Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2023? 97. Gazi Koşusu jokey ödülü ne kadar, birinci jokey ne kadar kazanıyor?

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 5.000.000 TL olarak belirlendi. 97. Gazi Koşusu'nda ikinciye 2.000.000 TL, üçüncüye 1.000.000 TL, dördüncüye 500.000 TL ve beşinciye ise 250.000 TL ikramiye dağıtılacak.

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Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2023? 97. Gazi Koşusu jokey ödülü ne kadar, birinci jokey ne kadar kazanıyor?

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7.848.000 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9.285.000 TL'ye ulaşacak.

Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2023? 97. Gazi Koşusu jokey ödülü ne kadar, birinci jokey ne kadar kazanıyor?

GEÇEN SENENİN ÖDÜL MİKTARI

Geçen sene Gazi Koşusu ödül miktarı şöyleydi;

Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2023? 97. Gazi Koşusu jokey ödülü ne kadar, birinci jokey ne kadar kazanıyor?

Birincilik ödülü 2,5 milyon TL

İkinciye 1 milyon TL

Üçüncüye 500 bin TL

Dördüncüye 250 bin TL

Beşinciye 125 bin TL verildi.

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