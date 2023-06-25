Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2023? 97. Gazi Koşusu jokey ödülü ne kadar, birinci jokey ne kadar kazanıyor?

Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2023, jokey ne kadar kazanıyor soruları yanıt arıyor. Gazi Mustafa Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen koşu bu yıl Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Yarışın galibi jokey ile atın sahibi, büyük ikramiyenin sahibi olacak. Bu noktada, "Gazi Koşusu jokey ödülü ne kadar, kazanan jokey ne kadar kazanıyor?" soruları aratılmakta. İşte konu hakkında detaylar