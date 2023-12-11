Giriş Tarihi: 11.12.2023 14:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
14:08
Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı? Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan oyuncular ve kulüp açıklaması!
Son Dakika Beşiktaş'ta 5 oyuncu kadro dışı kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada içlerinde Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar'ın da yer aldığı listede oldukça yıldız isimler dikkat çekiyor. Flaş kararın ardından gözler kulüp açıklamasına yöneldi. Taraftarlar; Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı sorusuna yanıt arıyor. İşte Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyuncular ve nedeni...