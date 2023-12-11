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Haberler Galeri Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı? Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan oyuncular ve kulüp açıklaması!
Giriş Tarihi: 11.12.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 14:08

Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı? Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan oyuncular ve kulüp açıklaması!

Son Dakika Beşiktaş'ta 5 oyuncu kadro dışı kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada içlerinde Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar'ın da yer aldığı listede oldukça yıldız isimler dikkat çekiyor. Flaş kararın ardından gözler kulüp açıklamasına yöneldi. Taraftarlar; Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı sorusuna yanıt arıyor. İşte Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyuncular ve nedeni...

Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı? Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan oyuncular ve kulüp açıklaması!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yıldız futbolcular Aboubakar ve Ghezzal dikkat çekiyor. Bugün sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden duyurulan kararda BJK Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın açıklaması paylaşıldı. Peki; Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı, hangi oyuncular kadro dışı kaldı?

Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı? Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan oyuncular ve kulüp açıklaması!

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU KADRO DIŞI!

Siyah beyazlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda A takımdan 5 oyuncunun kadro dışı kaldığı açıklandı. Açıklamada yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmaların başladığı belirtildi.

İşte o isimler!

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Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı? Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan oyuncular ve kulüp açıklaması!

BEŞİKTAŞ'TA HANGİ OYUNCULAR KADRO DIŞI KALDI?

Beşiktaş; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı? Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan oyuncular ve kulüp açıklaması!

GHEZZAL VE ABOUBAKAR NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Kulüp açıklaması şöyle:

"Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır."

Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı? Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan oyuncular ve kulüp açıklaması!

Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalar başladı. Son dönemde yaşanan istifalar ve seçimlerle birlikte Beşiktaş'ta değişikliklerin ardı arkası kesilmiyor.

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