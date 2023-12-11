Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı? Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan oyuncular ve kulüp açıklaması!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yıldız futbolcular Aboubakar ve Ghezzal dikkat çekiyor. Bugün sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden duyurulan kararda BJK Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın açıklaması paylaşıldı. Peki; Ghezzal ve Aboubakar neden kadro dışı bırakıldı, hangi oyuncular kadro dışı kaldı?