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Haberler Galeri Git Modric'le poz ver! Real Madridli taraftarlardan Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi...
Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:24

Git Modric'le poz ver! Real Madridli taraftarlardan Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi...

Geçtiğimiz akşam A Milli takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta maçında İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan genç yıldızımız Arda Güler golüyle damga vurdu. Real Madridli taraftarlar gece yarısı sosyal medyada Carlo Ancelotti'yi adeta topa tuttu. İşte İzlanda-Türkiye maçının ardından İspanyol taraftarlarının Arda Güler tepkileri...

Git Modric’le poz ver! Real Madridli taraftarlardan Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi...

İspanyol basını A Milli Takım'ın deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenerek tarihi bir galibiyet elde ettiği maça geniş yer ayırırken Real Madridli taraftarlar milli yıldızımız Arda Güler için Ancelotti'ye tepki gösterdi.

Git Modric’le poz ver! Real Madridli taraftarlardan Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi...

Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta karşılaşmasında dün gece İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Millîler, rakibini deplasmanda tarihte ilk kez yenme başarısı gösterdi.

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Git Modric’le poz ver! Real Madridli taraftarlardan Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi...

Ay-yıldızlı takım, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Türkiye, bir sonraki millî maç arasında 16 Kasım'da iç sahada Galler ile karşı karşıya gelecek.

Git Modric’le poz ver! Real Madridli taraftarlardan Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi...

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki süper solak, 88. dakikada A Millî Takım'ı deplasmanda 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Git Modric’le poz ver! Real Madridli taraftarlardan Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi...

'BUNDAN DAHA BÜYÜK MOTİVASYON YOK'
Arda Güler, maçın ardından verdiği röportajda şunları söyledi: "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok.

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