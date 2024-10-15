Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
13:24
Git Modric'le poz ver! Real Madridli taraftarlardan Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi...
Geçtiğimiz akşam A Milli takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta maçında İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan genç yıldızımız Arda Güler golüyle damga vurdu. Real Madridli taraftarlar gece yarısı sosyal medyada Carlo Ancelotti'yi adeta topa tuttu. İşte İzlanda-Türkiye maçının ardından İspanyol taraftarlarının Arda Güler tepkileri...