Gökhan Keskin, Sabah.com.tr'ye konuştu! "Beşiktaşlılık duruşunu kimse senden öğrenecek değil" | Rıza Çalımbay-Burak Yılmaz gerçeğini yıllar sonra açıkladı

Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ta ortalık yangın yerine döndü. Siyah-Beyazlılar'ın geçici teknik direktörü Burak Yılmaz, maç sonrası yaptığı açıklamada "Burada teknik direktör olmak isteyen büyüklerimiz var. Kanal kanal geziyorlar ama ben bunlardan etkilenmemeye çalışıyorum" sözleriyle Beşiktaş'ın efsane isimlerini eleştirmişti. Kara Kartal'ın unutulmaz oyuncularından Gökhan Keskin, Sabah.com.tr'ye konuştu ve Burak Yılmaz'ı adeta topa tuttu. İşte çok konuşulacak sözlerin detayları...