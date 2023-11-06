Gökhan Keskin, Sabah.com.tr'ye konuştu! "Beşiktaşlılık duruşunu kimse senden öğrenecek değil" | Rıza Çalımbay-Burak Yılmaz gerçeğini yıllar sonra açıkladı

"SORUMLU BENİM DEYİP İŞİN İÇERİSİNDEN SIYRILAMAZSINIZ"

Ve 2. Yarı başlayıp 12 dakikada 3 gol yiyorsunuz. Diyorsunuz ki sorumlu benim, ya Beşiktaş 3 gol yiyor zaten lig içerisinde fazla ümidi kalmamış, o ümitler tamamen bitiyor. Ama siz sadece kameraların karşısına çıkıp sorumlu benim deyip işin içinden sıyrılıyorsunuz...

"Ben hiçbir oyuncumu ezdirmem, böyle hareketler yaptırmam" diye açıklamalarda bulunuyorsunuz. Burada ne yaptırıp ne yaptırmayacağınız önemli değil sorunun aile içerisinde doğru bir şekilde çözülmesi önemli.