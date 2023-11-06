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Haberler Galeri Gökhan Keskin, Sabah.com.tr'ye konuştu! "Beşiktaşlılık duruşunu kimse senden öğrenecek değil" | Rıza Çalımbay-Burak Yılmaz gerçeğini yıllar sonra açıkladı
Giriş Tarihi: 06.11.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 15:17

Gökhan Keskin, Sabah.com.tr'ye konuştu! "Beşiktaşlılık duruşunu kimse senden öğrenecek değil" | Rıza Çalımbay-Burak Yılmaz gerçeğini yıllar sonra açıkladı

Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ta ortalık yangın yerine döndü. Siyah-Beyazlılar'ın geçici teknik direktörü Burak Yılmaz, maç sonrası yaptığı açıklamada "Burada teknik direktör olmak isteyen büyüklerimiz var. Kanal kanal geziyorlar ama ben bunlardan etkilenmemeye çalışıyorum" sözleriyle Beşiktaş'ın efsane isimlerini eleştirmişti. Kara Kartal'ın unutulmaz oyuncularından Gökhan Keskin, Sabah.com.tr'ye konuştu ve Burak Yılmaz'ı adeta topa tuttu. İşte çok konuşulacak sözlerin detayları...

TUBA FIÇICI
Gökhan Keskin, Sabah.com.tr’ye konuştu! Beşiktaşlılık duruşunu kimse senden öğrenecek değil | Rıza Çalımbay-Burak Yılmaz gerçeğini yıllar sonra açıkladı

Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Burak Yılmaz'ın flaş açıklamaları futbol gündemine damga vurdu. Takım içerisindeki kaos gözler önüne serilirken birçok isimden de peş peşe açıklamalar geldi. Beşiktaş efsanelerinden Gökhan Keskin de Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Keskin, "Beşiktaşlılık duruşunu kimse senden öğrenecek değil" sözleriyle Yılmaz'ı sert eleştirdi…

Gökhan Keskin, Sabah.com.tr’ye konuştu! Beşiktaşlılık duruşunu kimse senden öğrenecek değil | Rıza Çalımbay-Burak Yılmaz gerçeğini yıllar sonra açıkladı

"TALİHSİZ AÇIKLAMA"

Soru: Burak Yılmaz'ın Antalyaspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz, Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giymiş bir isim olarak değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?(Kaynak: Sabah Spor/Tuba Fıçıcı)

Gökhan Keskin: Talihsiz bir açıklama başka ne diyebiliriz ki buna, zaten maçta aldığı sonuçtan dolayı kesinlikle yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Maçın 40. Dakikası 1-0 öne geçiyorsunuz. Peşinden soyunma odasında koridorda bazı olaylar yaşanıyor. Problemi çözmek varken siz başka yollara başvuruyorsunuz. Daha doğrusu yanlış bir şekilde çözüyorsunuz.

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Gökhan Keskin, Sabah.com.tr’ye konuştu! Beşiktaşlılık duruşunu kimse senden öğrenecek değil | Rıza Çalımbay-Burak Yılmaz gerçeğini yıllar sonra açıkladı

"SORUMLU BENİM DEYİP İŞİN İÇERİSİNDEN SIYRILAMAZSINIZ"

Ve 2. Yarı başlayıp 12 dakikada 3 gol yiyorsunuz. Diyorsunuz ki sorumlu benim, ya Beşiktaş 3 gol yiyor zaten lig içerisinde fazla ümidi kalmamış, o ümitler tamamen bitiyor. Ama siz sadece kameraların karşısına çıkıp sorumlu benim deyip işin içinden sıyrılıyorsunuz...

"Ben hiçbir oyuncumu ezdirmem, böyle hareketler yaptırmam" diye açıklamalarda bulunuyorsunuz. Burada ne yaptırıp ne yaptırmayacağınız önemli değil sorunun aile içerisinde doğru bir şekilde çözülmesi önemli.

Gökhan Keskin, Sabah.com.tr’ye konuştu! Beşiktaşlılık duruşunu kimse senden öğrenecek değil | Rıza Çalımbay-Burak Yılmaz gerçeğini yıllar sonra açıkladı

"NE DEMEK AĞABEYLERİM KANAL KANAL DOLAŞIYOR?!"

Ve maçtan sonra verdiği demeçler de çok yanlış demeçler. Ne demek "Beşiktaş'ta eski abilerim kanal kanal dolaşıyor ben bundan etkilenmemeye çalışıyorum."

Gökhan Keskin, Sabah.com.tr’ye konuştu! Beşiktaşlılık duruşunu kimse senden öğrenecek değil | Rıza Çalımbay-Burak Yılmaz gerçeğini yıllar sonra açıkladı

"BEŞİKTAŞLILIK DURUŞUNU KİMSE SENDEN ÖĞRENECEK DEĞİL"

Size burası bahşedilmedi ve Beşiktaşlılık duruşunu da kimse senden öğrenecek değil.

Ve ben size şöyle anlatayım, Biz Beşiktaş'ta beraber çalışırken Rıza hocamla beraber, Burak genç milli takımdaydı ve Beşiktaş'a almak için Rıza hocam beni Burak'ı seyretmeye yollamıştı, Hollanda'ya…

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