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Haberler Galeri G.SARAY HABERİ: Galatasaray'da devre arası sürpriz ayrılık! Alman basını, ilk ayrılığı duyurdu...
Giriş Tarihi: 03.12.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 21:55

G.SARAY HABERİ: Galatasaray'da devre arası sürpriz ayrılık! Alman basını, ilk ayrılığı duyurdu...

G.SARAY HABERİ: Süper Lig'de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, takviyeler kadar yolların ayrılacağı isimleri de hesaplayarak hareket ediyor. Bu kapsamda, devre arası transferde döneminde takımdan ayrılacak ilk ismi Alman basını duyurdu. İşte Galatasaray'da flaş haberin detayları…

G.SARAY HABERİ: Galatasaray’da devre arası sürpriz ayrılık! Alman basını, ilk ayrılığı duyurdu...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ismin ayrılığı gündeme geldi. Alman basını, ayrılık ihtimali olan yıldızı duyurdu...

G.SARAY HABERİ: Galatasaray’da devre arası sürpriz ayrılık! Alman basını, ilk ayrılığı duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de lider olan Galatasaray, 14.hafta maçında sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

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G.SARAY HABERİ: Galatasaray’da devre arası sürpriz ayrılık! Alman basını, ilk ayrılığı duyurdu...

Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, bu sezon 3-3 biten Kasımpaşa maçının ardından ligde ikinci kez puan kaybetti.

G.SARAY HABERİ: Galatasaray’da devre arası sürpriz ayrılık! Alman basını, ilk ayrılığı duyurdu...

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

G.SARAY HABERİ: Galatasaray’da devre arası sürpriz ayrılık! Alman basını, ilk ayrılığı duyurdu...

Eksik bölgelerine takviye yapacak olan Aslan, takımdaki bazı futbolcularla da yollarını ayırmayı düşünüyor.

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