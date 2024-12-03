Giriş Tarihi: 03.12.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
21:55
G.SARAY HABERİ: Galatasaray'da devre arası sürpriz ayrılık! Alman basını, ilk ayrılığı duyurdu...
G.SARAY HABERİ: Süper Lig'de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, takviyeler kadar yolların ayrılacağı isimleri de hesaplayarak hareket ediyor. Bu kapsamda, devre arası transferde döneminde takımdan ayrılacak ilk ismi Alman basını duyurdu. İşte Galatasaray'da flaş haberin detayları…