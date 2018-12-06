Gürcan Bilgiç: 3 adımda Fenerbahçe'nin kurtuluş planı

Futbol yazarı Gürcan Bilgiç, Fotomaç gazetesindeki köşesinde Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi ve üç adımda sarı lacivertli takımın kurtuluş reçetesini yazdı. Gidişata nereden baktığınıza bağlı olarak son Kasımpaşa maçını 'iyi sonuç' olarak değerlendirmek doğru olur. Lig 15.'si kendi sahasında lig ikincisinden puan aldı. Hem de galibiyeti kaçırarak. Sezonun gelişimi, Fenerbahçe yorumlarını artık 'büyük takım' bölümünden çıkarmak zorunda bıraktı bizi. Çünkü takımın bize verdiği veriler, karşımıza hedefine yürüyen bir performansa işaret etmiyor. Hem kulübü yönetenler, hem de takımın başında olanlar artık hedeflerden vazgeçip, bir an önce kabusu bitirmenin peşindeler. Ama yapamıyorlar. Comolli, 'Taraftar haklı, biz de üzülüyoruz' dedi. Malumu ilan ediyor beyefendi. Durumu tersine çevirmek adına gayretiniz nedir, hangi önlemleri aldınız veya nasıl bir yol haritasına sahipsiniz. Bunları açıklasa arkadaş, en azından 'durumu fark etmişler' diyeceğiz. Aslında en kötüsü bu. Sorunu çözebilecek birikim ve tecrübeden yoksun olmak. Vizyona hiç değinmiyorum bile. Eski yönetimler böyle durumlarda oyuncuları ya paralarını vermemekle tehdit eder, ya da çok para vererek istim üstünde tutarlardı. Sonra da bu ödemeleri yapmadıkları için, öteki sezon inandırıcılık biterdi. Ancak futbol cahili Vitor Pareira'nın bile bir planı vardı. Bugün Cocu gitti, Onu getiren Comolli ipleri yardımcısı Koeman'a verdi ve durum senaryosu devam ediyor. ÜÇ ADIMDA KURTULUŞ Daha önce çarenin Aykut Kocaman veya Lucescu'yu takımın başına getirmek olduğunu söyledim. Çünkü iki teknik adam da sıradan kadrolar ile başarılı olmuşlardı. Aykut Hoca Konya'ya gitti, Lucescu milli takımda.