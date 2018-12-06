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  • Gürcan Bilgiç: 3 adımda Fenerbahçe'nin kurtuluş planı

: 3 adımda 'nin kurtuluş planı

yazarı , Fotomaç gazetesindeki köşesinde 'nin gündemini değerlendirdi ve üç adımda sarı lacivertli takımın kurtuluş reçetesini yazdı.

Giriş Tarihi: 06.12.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 10:49
Gürcan Bilgiç: 3 adımda Fenerbahçe'nin kurtuluş planı

Gidişata nereden baktığınıza bağlı olarak son Kasımpaşa maçını "iyi sonuç" olarak değerlendirmek doğru olur. Lig 15.'si kendi sahasında lig ikincisinden puan aldı. Hem de galibiyeti kaçırarak.

Gürcan Bilgiç: 3 adımda Fenerbahçe'nin kurtuluş planı

Sezonun gelişimi, yorumlarını artık "büyük takım" bölümünden çıkarmak zorunda bıraktı bizi. Çünkü takımın bize verdiği veriler, karşımıza hedefine yürüyen bir performansa işaret etmiyor.

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Gürcan Bilgiç: 3 adımda Fenerbahçe'nin kurtuluş planı

Hem kulübü yönetenler, hem de takımın başında olanlar artık hedeflerden vazgeçip, bir an önce kabusu bitirmenin peşindeler. Ama yapamıyorlar. Comolli, "Taraftar haklı, biz de üzülüyoruz" dedi. Malumu ilan ediyor beyefendi.

Gürcan Bilgiç: 3 adımda Fenerbahçe'nin kurtuluş planı

Durumu tersine çevirmek adına gayretiniz nedir, hangi önlemleri aldınız veya nasıl bir yol haritasına sahipsiniz. Bunları açıklasa arkadaş, en azından "durumu fark etmişler" diyeceğiz.

Gürcan Bilgiç: 3 adımda Fenerbahçe'nin kurtuluş planı

Aslında en kötüsü bu. Sorunu çözebilecek birikim ve tecrübeden yoksun olmak. Vizyona hiç değinmiyorum bile. Eski yönetimler böyle durumlarda oyuncuları ya paralarını vermemekle tehdit eder, ya da çok para vererek istim üstünde tutarlardı.

Gürcan Bilgiç: 3 adımda Fenerbahçe'nin kurtuluş planı

Sonra da bu ödemeleri yapmadıkları için, öteki sezon inandırıcılık biterdi. Ancak cahili Vitor Pareira'nın bile bir planı vardı. Bugün Cocu gitti, Onu getiren Comolli ipleri yardımcısı Koeman'a verdi ve durum senaryosu devam ediyor.

Gürcan Bilgiç: 3 adımda Fenerbahçe'nin kurtuluş planı

ÜÇ ADIMDA KURTULUŞ

Daha önce çarenin Aykut Kocaman veya Lucescu'yu takımın başına getirmek olduğunu söyledim. Çünkü iki teknik adam da sıradan kadrolar ile başarılı olmuşlardı. Aykut Hoca Konya'ya gitti, Lucescu milli takımda.

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